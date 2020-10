DiRT 5 impressionne toujours autant avec son mode Rally Raid

DiRT 5 continue sa petite balade présentant un à un ses modes de jeu, et c’est maintenant au tour du Rally Raid de nous montrer ce qu’il a dans le ventre. Alors qu’aucun salon ou événement ne nous aura permis de mettre la main sur le nouveau titre de Codemasters avant sa sortie, nous devons bien admettre que si les promesses faites jusqu’à présent sont tenues à l’arrivée, il pourrait bien s’agir d’un cap manifeste pour la série, que ce soit en terme de graphismes, de richesse de contenu, ou même de gameplay.

Si DiRT 4 avait un peu le cul entre deux chaises, ne sachant que choisir entre arcade et simulation, DiRT 5 semble bien parti pour s’installer tranquillement comme LA référence du jeu de rallye arcade en embrassant le genre de toutes ses forces. Si les précédents trailers nous le faisaient déjà bien comprendre, cette nouvelle vidéo présentant le mode Rally Raid continue de nous en mettre plein la vue dans des décors toujours plus beaux et rafraîchissants. Vous allez donc pouvoir passer plus de 2 minutes dans la boue chinoise sur un tracé plus ouvert, la caractéristique principale du Rally Raid, et admirer la qualité visuelle du jeu qui ne demande qu’à nous éblouir davantage, une fois débarrassée de cette horreur de compression YouTube.

Mais si nous attendrons la sortie pour pouvoir profiter d’une finesse digne du travail effectué par le studio, nous pouvons tout de même déjà remarquer tous les effets de particules, les éclaboussures de boue, la poussière sur les voitures, les goûtes d’eau sur la carrosserie, les ornières que laissent les concurrents sur leur passage, ou encore la qualité des éclairages.

Vous l’aurez constaté, DiRT 5 s’annonce très excitant, et pourrait bien à lui tout seul relancer un peu la mode du jeu de rallye typé arcade, comme à la grande époque d’un certain SEGA Rally, dont le dernier opus date tout de même de 2007. Alors réjouissons nous, et attendons bien sagement DiRT 5 qui sortira le 6 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC ; ainsi que le 10 novembre sur Xbox Series X/S. En ce qui concerne la PS5, il faudra attendre encore un peu, nous imaginons que le jeu sera disponible le 12 pour la sortie de la machine de Sony dans certaines régions du monde, mais nous attendrons tout de même confirmation de Codemasters pour en être certain.