DIRT 5 plus joueur que jamais dans son nouveau trailer

DIRT 5 dévoile un peu plus ses fonctionnalités et annonce le retour du Gymkhana.

Alors que DIRT 5 s’annonce tout doucement comme une sorte d’aboutissement pour le pendant arcade de la série DIRT, Codemasters vient nous distiller un nouveau trailer qui impressionne toujours autant. Avec DIRT 4, nous étions à la frontière entre le côté fun/arcade et la simulation, ce qui offrait des sensations excellentes à la manette, mais il faut bien le dire, le titre s’éloignait tout de même pas mal de l’excentricité des épisodes 2 et 3.

Néanmoins, que les nostalgique se rassurent, cette énergie caractéristique, très présente dans les anciens opus, semble définitivement de retour, et rien qu’à regarder le trailer, on ressent déjà toutes les bonnes vibrations qui émanent du jeu. Avec ce trailer, vous allez pouvoir vous plonger à nouveau dans les environnements riches et colorés que nous avions déjà pu apercevoir, mais c’est surtout l’occasion de faire un petit point sur le contenu phare qui sera présent dans DIRT 5.

On commence avec un point qui nous a tout de suite donné la banane : la diversité des épreuves, avec notamment le retour du Gymkhana popularisé par le pilote Ken Block. Durant toute la génération en cours, dans les jeux de course arcade, nous avons eu un énorme déficit dans ce domaine, ce qui avait pour conséquence de nous laisser assez souvent sur notre faim. DIRT 4 en a été le parfait exemple, un jeu tout bonnement excellent, mais dont la variété des épreuves et des modes de jeu n’était clairement pas assez importante. Avec DIRT 5, préparez-vous à partir aux quatre coins du monde dans des environnements que l’on trouve déjà très séduisants, et qui ne manqueront pas de vous rappeler ce que pouvait proposer MotorStorm, et c’est bien normal, puisque certains anciens développeurs de cette licence sont à l’œuvre ici.

Aussi, la variété de voitures ne manquera pas de vous en donner pour votre argent, puisque vous allez pouvoir retrouver les grands classiques du rallye des années 80/90, mais aussi ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en WRC et RX. Cependant, ce n’est pas tout, puisqu’en plus des voitures que l’on qualifiera de “standards”, vous aurez aussi accès à tout un tas de bolides plus exotiques, que le grand public n’a absolument pas l’habitude de voir, à commencer par les Formula Offroad, un type de véhicule taillé pour les fameuses montées impossibles.

On passera rapidement sur le mode photo habituel pour ce genre de titre, ainsi que sur la création de livrets personnalisés, et nous terminerons avec le multijoueur local. Ce trailer est donc l’occasion pour nous de découvrir de nos propre yeux le grand retour de l’écran scindé jusqu’à quatre joueurs en mode canapé. Un apport que l’on saura chérir comme il se doit, et qui nous permettra enfin de retrouver des sensations et des joies que l’on avait presque oubliés, tant la génération PS4/One nous en avait privé.

Enfin, avant de vous laisser retourner visionner ce nouveau trailer, nous vous rappelons que DIRT 5 sera disponible dès le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, Steam, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia. Si comme nous vous attendez les versions PS5 et Series X, n’hésitez pas à précommander le jeu dès à présent sans crainte, puisqu’il a été confirmé qu’une mise à niveau gratuite vous permettra de passer à la nouvelle génération. Bon trailer !