DiRT 5 rate la sortie et prend finalement un mois de retard

Nous devons bien dire que nous ne nous y attendions pas vraiment, mais pourtant DiRT 5 vient d’être reporté pour une sortie reprogrammée plus tard en cette fin d’année. Pourtant la communication allait bon train, la présentation des divers modes de jeu s’enchaînaient parfaitement, et nous venions justement d’avoir un joli petit aperçu de la partie Playgrounds du jeu, via un stream early access réalisé par Bateson87, un streamer sur la plateforme Twitch. Cependant, ce report ne semble pas être là pour gagner du temps de développement, mais plutôt dans un souci industriel, puisque Codemasters semble vouloir rapprocher la date de sortie de DiRT 5, de la sortie des consoles de nouvelle génération, et voici les déclarations de Frank Sagnier, le Directeur Général du studio :

DiRT 5 a été acclamé par la critique, notamment en recevant le prix du meilleur jeu de course lors de la Gamescom 2020. Cette nouvelle date permettra au jeu de profiter au mieux de la sortie de la prochaine génération de consoles, prévue pour cet hiver.

En effet on comprend bien que Codemasters souhaite avant tout mettre en avant la version next gen de son titre, notamment pour les apports techniques qu’elle proposera, à commencer par le 120fps, promettant une fluidité à toute épreuve. Mais on pense aussi à la partie graphique dont les premières images en 4K nous avaient tout simplement bluffé, et en voyant cela, même si jouer à DiRT 5 sur la génération actuelle sera certainement très sympa, c’est sur next gen que les choses sérieuses vont clairement se passer.

Initialement prévu pour le 9 octobre sur PS4, Xbox One et PC, DiRT 5 sortira finalement le 6 novembre sur ces machines, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X, qui devraient quant à elles débarquer dans le courant du mois de novembre justement, si l’on en croit les derniers bruits de couloirs.