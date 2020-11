DiRT 5 vous offrira son plein potentiel sur PlayStation 5

DiRT 5 est déjà disponible un peu partout de manière officieuse, mais c’est seulement demain qu’il sera officiellement disponible dans toutes les bonnes boutiques qui ont la chance de pouvoir vous le proposer en cette période particulière. Pour autant, si les versions current gen s’apprêtent à sortir, Codemasters est naturellement déjà tourné vers la prochaine étape, à savoir les sorties next gen. Aujourd’hui c’est plus précisément la version PS5 qui nous intéresse puisque l’éditeur nous propose un aperçu de cette dernière en compagnie de David Springate, le directeur technique du jeu.

Que ce soit de part les multiples présentations du titre ces dernières mois, ou par les informations transmises par le studio et l’éditeur, tout va dans le sens d’une expérience ultime sur PS5. Alors vous allez nous dire que forcément, toutes les versions PS5 des jeux cross-gen seront de par le fait “ultimes”. Sauf qu’il faut bien différencier les jeux qui seront juste plus beaux et plus fins sur PS5, de ceux dont le processus créatif tournait autour de cette machine durant le développement.

Dans le cas de DiRT 5 on se rend bien compte que le jeu a bénéficié d’un soin tout particulier dans le but de profiter au maximum, à la fois de la puissance de la PS5, mais aussi des fonctionnalités inédites que renferme la manette DualSense. David Springate précise d’ailleurs lui-même que le but du développement sur PS5 était de proposer quelque chose d’unique pour les joueurs en exploitant cette nouvelle technologie. On parle bien entendu du retour haptique et des gâchettes adaptatives, qui devraient nous offrir des sensations bien loin des conventionnelles vibrations à intensité variable.

Bien entendu tout ça c’est du marketing, et évidemment que le discours n’allait pas dire le contraire, pour autant, les premiers retours concernant la DualSense et les sensations qu’elle offre, vont tous dans ce sens, avec le sentiment qu’une fois ce type de technologie entre les mains, en tant que joueurs, nous ne pourrons plus revenir en arrière sous peine de trouver le rendu bien fade en comparaison.

On vous laissera découvrir plus de détails en visionnant la vidéo en lien, mais vous aurez déjà compris que DiRT 5, même si l’on vous confirme déjà qu’il est excellent sur PS4, le sera encore bien plus sur PS5 lors de sa sortie le 19 novembre prochain. De plus, pas de panique si vous n’avez pas de PS5 d’ici un long moment, puisqu’en achetant la version PS4, vous bénéficierez d’une mise à niveau gratuite le moment venu. Enfin si votre coeur penche plutôt dans la direction de la Xbox Series X, sachez que les sensations ne seront bien entendu pas identiques, car les technologies embarquées dans les manettes sont différentes. Pour autant, le rendu graphique lui, sera tout aussi grisant pour la rétine.