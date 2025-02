Delta Force – La campagne Black Hawk Down est (enfin) disponible et gratuite

Depuis décembre 2024, Delta Force est de retour ! FPS free-to-play massivement multijoueur, le jeu de Team Jade a de nombreux adeptes avec en moyenne quelques 100 000 connexions quotidiennes. Empruntant aussi bien à Battlefield pour ses combats à grande échelle, qu’à Call of Duty avec son système d’opérateurs, de perks et la rapidité des combats, Delta Force n’a plus grand-chose à prouver aux joueurs. Le système de jeu est fiable, efficace et addictif.

Mais Delta Force c’est aussi un ancien grand nom du FPS solo. Et dès l’annonce de son retour, les développeurs avaient tôt fait de mentionner l’existence d’une campagne qui arriverait après la sortie du mode multijoueur. Cette campagne faisant office de remake du Delta Force: Black Hawk Down de 2003 était attendue sous la forme d’un DLC payant. Mais le 19 février, les développeurs font une annonce pour le moins surprenante : Black Hawk Down sera disponible le 21 février et sera entièrement gratuit.

D’après les développeurs, cette décision de rendre l’expérience entièrement gratuite est plus en accord avec leurs différentes annonces et décisions notamment celle d’un FPS tourné vers le free-to-play. Respectant ses précédentes annonces, Team Jade fait un virage à 180 degrés et ce pour le plus grand bonheur des joueurs désireux de se faire la main sur une expérience tout autre que les champs de bataille multijoueur.

Mais que nous propose Black Hawk Down ? La proposition est simple mais ô combien efficace. La campagne vous propose de vous mettre dans les rangers d’un membre de la Delta Force lors de la bataille de Mogadiscio de 1993 en Somalie. Devant capturer certains des plus fidèles lieutenants du seigneur de guerre Mohamed Farrah Aidid, les forces américaines sont tombées dans une embuscade les forçant à combattre dans les rues de la capitale somalienne. Acculés par les rebelles, les marines et la Delta Force tentent de quitter la capitale avec leurs précieux otages. Mais lors des combats, deux hélicoptères de soutien se font abattre. Commencera alors une lutte acharnée pour récupérer vos frères d’armes bloqués au cœur de la ville. Personne ne reste derrière.

FPS tactique se déroulant sur un total de 7 missions d’une durée d’une heure chacune, Black Hawk Down promet une expérience proche d’un certain Insurgency: Sandstorm. On peut également y retrouver des éléments de Call of Duty et de Battlefield 3 dans son level design ou dans l’intensité des combats.

Au début de chaque chapitre, vous aurez le choix entre différentes spécialisations : serez-vous plus à l’aise au corps à corps, M4 à l’épaule ou plus méthodique à distance avec un fusil à lunette ?

Les développeurs nous mettent également en garde sur la difficulté de la campagne, nous suggérant de la parcourir à plusieurs pour ainsi user de plusieurs tactiques d’approches différentes, mais surtout pour sortir vainqueur de nos affrontements contre les rebelles. Toutefois, si vous êtes habitué à faire vos FPS dans les niveaux de difficulté les plus ardus, Black Hawk Down ne vous semblera pas insurmontable. Cette annonce ne semble être faite que pour mettre en avant le caractère coopératif de la campagne.

Bien que la proposition semble dénuée d’originalité, un remake d’un FPS du début des années 2000 semblant cloner les succès d’aujourd’hui, Delta Force: Black Hawk Down à le mérite de proposer une campagne efficace s’étalant sur une poignée d’heures et tout ça gratuitement. Certains studios devraient prendre exemple sur le modèle économique de Team Jade mais également les propositions faites et l’échange accompli avec la communauté. Bravo Team Jade !