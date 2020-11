Decline’s Drops – Un projet qui ne manque pas de punch

Si d’habitude nous vous parlons plutôt de jeux dont l’arrivée est actée (sauf si des pandémies ou les affres de l’économie s’en mêlent), cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir un projet qui, à l’heure actuelle, n’est pas finalisé. Il s’agit d’un projet Kickstarter, son auteur se tournant à présent vers le public dans l’espoir de voir ses ambitions se réaliser. La bonne nouvelle si vous êtes frileux, c’est que, plutôt que de vous tourner vers une destination inconnue, si vous cherchez à retrouver vos sous dans le cas où le studio tiendrait silence radio, vous pourrez les retrouver dans l’Orne. Oui, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir Decline’s Drops, un projet français !

Cocorico ! Decline’s Drops est l’ambition d’un homme : Drazglb., qui, tout comme nous, a été biberonné aux jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance. Dans son titre, vous incarnez Globule, une poupée de bois dont le seul désir est de s’occuper de son jardin. Pas de bol, le Déclin, représenté à l’écran par l’apparition d’une hydre à six têtes, apparaît et le monde s’en voit changé. La faune et la flore changent, la nature laisse place à de sales villes et le tout nuit aux aspirations bucoliques de Globule. Mais tout baigne, car une fois ses gants de boxe équipés, la belle a du répondant.

Boxe ? Oui, il ne s’agit pas simplement d’un jeu de plateforme, mais bien d’un platformer/brawler laissant de temps en temps place à quelques puzzles pour varier l’expérience. Dans sa version finale, c’est sur six mondes différents (sept si les backers sont nombreux/généreux) que la demoiselle se fera les poings, chacun présentant une esthétique, des mécaniques et des pièges inédits, et chacun étant d’ailleurs prétexte à un commentaire de l’auteur sur notre monde (mais ça, libre à vous de le lire ou de juste apprécier le jeu pour ce qu’il est).

Impossible de le nier, la copie qui nous est ici présentée est ambitieuse. Vous doutez qu’un novice passionné puisse mener à terme un tel projet ? Il existe pourtant un moyen de vous laisser convaincre par l’auteur, sa direction artistique enchanteresse et ses inspirations très Nintendo (le gars cite quand même Kirby, Yoshi’s Island et Super Smash Bros. parmi ses inspirations), et c’est en téléchargeant la démo de son jeu en cliquant sur le lien dans les sources que vous pourrez vous faire votre propre avis. Les niveaux étant relativement longs, c’est environ une demi-heure de jeu qui vous y attend. N’hésitez pas d’ailleurs à partager vos retours, les critiques sont toujours bonnes à prendre.

Alors, ce projet vous séduit-il ? Lui laisseriez-vous sa chance ? Decline’s Drops est, s’il finit intégralement financé, prévu pour sortir sur PC et Nintendo Switch. À l’heure actuelle, son financement vient de franchir la moitié de la somme minimale nécessaire et sa date de clôture est fixée au 22 décembre. Dans l’attente, bonne chance Drazglb. .