Death Stranding 2 – À l’approche de sa sortie, Kojima en montre plus

Suite directe, Death Stranding 2 arrive à grand pas en dévoilant une vidéo de gameplay inédit. Le studio de Kojima Productions a également ouvert ses portes à l’ensemble de la presse vidéoludique internationale pour promouvoir son prochain titre à un peu plus d’un mois de la sortie. Créateur de talent, peut-être un peu narcissique voir mégalomane, Hideo Kojima nous offre une nouvelle version de son projet phare.

Après une carrière définie en grande partie par son ancien studio Konami et sa série Metal Gear, Kojima avait livré avec le précédent opus une expérience clivante, entre science-fiction, walking simulator et cinéma hollywoodien. Le parti pris de l’ambiance et la direction artiste était fort à l’époque, et la composition musicale faisait pleinement partie de l’aventure. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Death Stranding 2 semble pousser les curseurs pour cette suite.

Au vu de ces nouvelles séquences, la qualité visuelle est toujours impressionnante avec un passage en douceur entre phases de gameplay et les séquences narratives où la qualité de la motion capture fait son effet. Le passage entre la génération PS4 et PS5 permet à Death Stranding 2 de magnifier les textures, de la peau aux rochers. La présence musicale est également toujours prégnante en passant cette fois-ci de Low Roar à Woodkid (pas mal non ? C’est français).

La partie scénario se dévoile légèrement tout en laissant le flou sur les changements importants. Pour les âmes perdues, pas d’inquiétude, la présence d’un résumé du précédent opus est inclus. Hideo Kojima a même ajouté un glossaire dans le jeu directement, façon déguisée de compenser une intrigue parfois trop complexe.

Le Mexique sera à l’honneur après avoir arpenté ce qu’il reste des États-Unies, tout en révélant d’autre destination comme l’Australie par exemple.

L’ensemble des biomes traversés sont plus nombreux et l’action est bien plus présente.

Petite réminiscence du dernier Metal Gear Solid (5) de Hideo Kojima, l’attaque de bases ennemies se fera via la planification, la furtivité, le tir ou l’évitement. Les armes seront plus nombreuses et permettrons à Sam Porter d’évoluer efficacement dans ce monde ouvert aux mille facettes.

Avant même sa sortie, son créateur nous apprend également qu’il pense déjà à une (ou plusieurs) suite grâce à une nouveauté scénariste du second opus (no spoiler). Il nous dévoile même qu’il souhaite passer le flambeau à quelqu’un d’autre. Méthode de communication connu, pour ceux qui ont suivi les développements de ses précédents jeux.

Vous l’avez compris, Death Stranding 2 plaira aux afficionados du premier, tout en essayant d’apporter plus de clarté à l’intrigue, et en proposant des approches de gameplay différentes, en phase avec les open world. Un jeu Kojima, dans tous les sens du terme.