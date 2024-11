Death Note: Killer Within – Le retour du cahier de la mort

Une rumeur récente évoquait une possible adaptation du manga culte des années 2000, et comme on le constate aujourd’hui, il s’agissait effectivement de bien plus qu’un simple bruit : Death Note aurait bel et bien droit à son jeu vidéo. Un jeu qui arrivera bien plus tôt que l’on pouvait l’espérer d’ailleurs, puisqu’il paraîtra sur PlayStation et PC le 5 novembre prochain. Et cette arrivée sera aussi à compter parmi l’apport des trois titres mensuels dispensés par le PS Plus Essential, avec Unleashed 2: Turbocharged et Ghoswhire Tokyo.

Cependant, si le retour est acté, il fera certainement naître quelques désillusions dans les têtes de ceux qui s’attendaient à une sorte d’adaptation de l’intrigue imaginée par Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Car oui, il y a une petite particularité dans le titre présenté par Bandai Namco : il s’agira plus d’un jeu qui empruntera le concept de l’œuvre originale que son univers propre. Un jeu qui, sans doute pour le déplaisir de certains, sera exclusivement destiné au multijoueur.

Plus précisément, il sera question d’un jeu de type « déduction sociale », genre popularisé par Among Us. Le principe est simple : les joueurs (présents au nombre de 10) auront un camp à favoriser. Soit ils choisiront le camp de Kira, en l’incarnant ou en devenant l’un des ses fidèles, soit ils se pencheront du coté du bien tenu par l’enquêteur L et revêtiront logiquement les habits du traqueur du premier cité ou l’un des ses enquêteurs.

Toutefois, malgré le choix, l’objectif restera le même dans les grandes lignes. Quel que soit la communauté, il faudra découvrir l’identité de l’autre pour plier la partie. En revanche, en ce qui concerne le style de jeu à emprunter, on nous promet quelques différences selon les affiliations. Lesquelles ? Cela reste à voir en jeu. Toujours est-il que Death Note: Killer Within semble proposer divers scénarios qui influeront sur la manière d’aborder le jeu, sur les stratégies à adopter, etc. Ce qui permettra alors, on le pense, d’éviter la redondance au fil des parties.

Dans Death Note: Killer Within, deux phases bien distinctes seront à détacher. D’abord, il y a la phase d’action où les enquêteurs cherchent des indices permettant de coincer Kira, tandis que ce dernier (et sa bande) œuvre pour abattre L. Ensuite, si durant ce premier temps Kira a échoué à prendre les devants, ce sera au tour de ses traqueurs de tenter leur chance en essayant de faire tomber le masque du criminel au cours d’une séance de délibération.

L’enquête en vaudra-t-elle le détour ? La réponse nous sera bientôt donnée, le titre paraissant (on le rappelle) le 5 novembre prochain. Et Death Note: Killer Within sera accessible aux abonnés PS Plus pour aucune dépense supplémentaire, il en sera autrement pour ceux qui désireront mettre la main dessus en dehors du service de Sony, à un prix que l’on ignore encore.