Bleach Rebirth of Souls – Ichigo fait son retour sur PC et consoles

Les fans de Bleach ont été gâtés lors de l’Anime Expo de Los Angeles ! Un jeu officiel intitulé Bleach Rebirth of Souls a été annoncé par Bandai Namco, et sortira prochainement sur PC et consoles. Il s’agira d’un jeu de combat avec une histoire totalement inédite.

La bande-annonce, un peu avare sur le gameplay, nous permet tout de même de voir les protagonistes emblématiques de la série. Les affrontements à l’épée semblent fidèles à l’esprit de Bleach. C’est sur le site officiel du jeu qu’on trouve davantage d’informations sur les mécaniques de combat : chaque personnage aura des capacités spéciales liées à son sabre, et on débloquera des attaques plus puissantes à mesure que l’adversaire prend l’avantage pour avoir une chance d’inverser l’issue du duel.

Le trailer met également la bande-son du jeu à l’honneur. On apprend qu’elle est signée Takeharu Ishimoto, à qui on doit déjà les compositions électro-rock de The World Ends With You et Final Fantasy Type-0. On retrouve aussi Miyavi à la guitare (les fans de visual kei apprécieront). Tout cela nous promet des duels bien rythmés !

Bleach Rebirth of Souls marque la première incursion de Bandai Namco dans l’univers de Tite Kubo. On peut tout de même regretter que cette proposition soit un énième arena fighter, comme très (trop ?) souvent avec les adaptations de shonen nekketsu. On ne compte plus les jeux de ce genre tirés de la franchise Dragon Ball par exemple. Attendons de voir si ce titre sur Bleach se différenciera de ses cousins avec des mécaniques originales. Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée, mais on sait que le jeu sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One/Series.