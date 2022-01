Among Us – Le jeu bientôt adapté en manga ?!

Qui aurait cru que le petit jeu indépendant Among Us pourrait aller aussi loin ? Des partenariats avec des jeux comme Ratchet et Clank, des livres explicatifs plus ou moins pertinents (voir notre critique d’Among Us : le guide 100% non officiel), la folie Among Us est très loin de se tarir. Peu de jeu indépendant peuvent envier sa popularité et son buzz, à tort ou à raison.

Pour rappel, le jeu d’Innersloth sorti en 2018 a connu un bon fulgurant en 2020, Among Us étant devenu le jeu incontournable pour pouvoir se retrouver à distance. Et depuis, comme tous les jeux qui ont atteint une certaine popularité, il s’est ‘exporté hors des murs du jeu vidéo, comme l’a fait Stardew Valley par exemple avec son jeu de société.

Persona 5, The Legend of Zelda, Pokémon, Splatoon… et maintenant Among Us. Le jeu rejoindra bientôt le club fermé des jeux vidéo adaptés en manga. Rien que ça. D’après le compte twitter Manga Mogura RE, l’adaptation en manga arrivera le 4 février prochaine dans le magazine japonais Bessatsu CoroCoro.

The "Among Us" manga adaption will be a one-shot (not a series) published in Bessatsu Corocoro issue 4/2022 out Feb 28, 2022 https://t.co/60kZ4qKhTg — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) January 12, 2022

Le compte Twitter précise que cette adaptation sera un one-shot, et qu’une série complète n’est pas prévue. Mais si ça marche, on aura certainement droit à une suite. Dans tous les cas, on peut s’attendre à quoi avec un manga Among Us ? Étant donné l’âge des lecteurs du magazine, l’adaptation sera sûrement comique et cartoonesque pour plaire au plus grand nombre, donc il ne faudra pas s’attendre à quelque chose de sérieux.

Au rang des suppositions : peut-être que certains détails du jeu de base seront éludés ou moins « trashs ». Si c’est le cas, on peut dire au revoir aux cadavres, au sang, et aux morts violentes des crewmates. Par contre, on se pose des questions sur le contenu de l’histoire. Est-ce qu’il y aura des dialogues entre les personnages ? Auront-ils une réelle identité ? Une short story sans dialogue, rien que par l’image serait aussi intéressante. Cela permettrait au manga d’être accessible au-delà des frontières japonaises. Dans le cas contraire il sera réservé à l’élite qui parle japonais (bande de chanceux).

Dans tous les cas, nous n’avons certainement pas fini d’entendre parler d’Among Us, étant donné la sortie imminente de la version en réalité virtuelle sur PC VR, PSVR et Quest 2, annoncée par Innersloth aux derniers Game Awards.