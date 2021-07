EMERGENCY MEETING, Among Us s’offre une version physique

Among Us, le jeu à succès en ligne qui fait parler de lui depuis plus d’un an, a le droit à sa version physique. Sorti à la base en 2018 sur PC et mobiles, le jeu ne connaît pas une ascension immédiate. Il fait son petit bonhomme de chemin en proposant le même jeu qu’on connaît actuellement, mais les ventes ne progressent pas plus que ça.

C’est seulement en 2020 que le titre explose littéralement sur internet, le propulsant directement en tête des ventes, grâce à la publicité faites par les streamers sur Twitch et YouTube. Il aura fallu que des figures mondialement connues du Stream s’y mettent pour que le titre décolle d’un coup, un peu comme Fortnite en fait. Aujourd’hui, Among Us est disponible absolument sur toutes les plateformes et offre une expérience multijoueur inédite.

Plus besoin de le présenter, vous pouvez jouer désormais jusqu’à quinze joueurs en ligne dans un univers de science-fiction confrontant Crewmate et Imposteur. Le but de l’imposteur (ou plusieurs) est d’éliminer tout les Crewmate sans se faire repérer. Pour ce faire, il faudra saboter le vaisseau et passer par les conduits d’aération. Mais ce n’est pas aussi simple quand une bande de Crewmate s’allient pour trouver qui est le fameux brigand prêt à découper tout le monde.

Just For Games nous surprend en annonçant une sortie physique pour Among Us qui fera plaisir aux collectionneurs. Trois éditions collectors seront disponibles et ça concerne les joueurs sur Nintendo Switch, PS4 et PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. Sortie prévue courant 2021.

À commencer par l‘Édition Impostor avec le prix le plus abordable, 32,99€. Cette version inclut le jeu de base avec tous les DLC sortis à ce jour, mais aussi un boîtier lenticulaire 3D, quelques autocollants et d’autres petites surprises.

L’Édition Impostor au prix de 49,99€ inclut quant à elle évidemment tout le contenu de l’édition Crewmate, mais propose également un joli boîtier, un tour de cou et une peluche coéquipier violet.

Et pour terminer, l’Édition Ejected, proposé au prix de 89,99€, est la plus complète. Elle comprend évidemment l’édition Impostor avec également un boîtier, mais aussi un très beau Steelbook, une couverture en polaire si on a froid quand on joue et, pour finir, un bonnet Imposteur, pour jouer avec classe.