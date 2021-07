Embarquez pour un voyage mystérieux avec Omno disponible le 29 juillet

Il est possible que vous ayez déjà entendu parler de Omno si vous êtes friand de jeux indépendants. Le titre a la particularité d’avoir été développé par une seule et même personne, Jonas Manke, issu du monde de l’animation (long-métrage, court-métrage, publicité, jeux) il réside en Allemagne à Beilefeld avec sa famille.

Son projet a débuté en 2016 et lui aura demandé cinq ans de développement pour nous créer un univers mystérieux dans un monde ancien, semé de phases de plateformes et d’énigmes à travers des espaces ouverts magnifiques et à couper le souffle. Omno dégage une certaine ambiance paisible et onirique. Le Studio Inkyfox et Jonas Manke ont le plaisir de nous livrer Omno pour le 29 juillet 2021 sur Xbox One, Series X|S, Xbox Game Pass, PS4 et PC.

À l’aide de votre sceptre magique, embarquez dans Omno pour l’exploration d’un monde ancien à la rencontre de créatures mystérieuse et d’environnements somptueux. Le jeu est composé principalement de puzzles à résoudre et de phases de plateforme originales. Le trailer offre une vue d’ensemble exquise et il est bluffant de se dire que Omno a été développé par une seule et même personne. Cela fait beaucoup penser à Tunic, un projet ambitieux disponible prochainement qui est également créé par une seule personne. Reste à voir manette en main et nous avons hâte de découvrir ce titre qui a tout l’air d’être très prometteur.

Même si Omno sera disponible day one sur le Xbox Game Pass, cela n’empêche pas qu’il sera bien disponible à l’achat sur les consoles concernées pour une vingtaines d’euros, a précisé Jonas Manke quand il répondait à certains fans. A priori, une sortie sur Nintendo Switch est envisagée, mais nous n’avons pas plus d’informations pour le moment. Cependant, ce ne serait pas étonnant vu le catalogue bien étoffé de notre petite Switch.