Among Us : Le guide 100% non officiel – À quoi cela peut-il bien servir ?

Among Us est parmi nous depuis 2018, mais a clairement explosé l’année dernière, à cause de la pandémie qui nous a tous cloîtré chez nous. Son succès est indéniable, et même son créateur, Innersloth a été lui, ainsi que l’ensemble de son équipes contraint de revoir l’ensemble de sa vision concernant l’avenir du jeu.

Qui dit succès, dit forcément merchandising, et c’est le 7 juillet dernier qu’en France est apparu aux éditions Larousse le livre : Among Us : le guide 100% non officiel. Ayant pour but de nous faire devenir le crewmate ou le tueur ultime, est-ce que ce livre a un réel intérêt pour atteindre cet objectif ?

Le guide 100% non officiel d’Among Us nous explique l’entièreté du jeu. Que ce soit toutes les quêtes en détail à faire du côté des crewmates, toutes les spécificités des cartes pour les tueurs en indiquant toutes les bouches d’aération, les différents sabotages possibles, ou encore comment tromper vos amis pendant les débats. La quasi-totalité du jeu est expliquée dans le livre.

Et c’est là tout le problème.

En effet, pour vous donner un exemple, connaissez-vous Les Loups Garous de Thiercelieux, le jeu de société français auquel Among Us est souvent comparé ? Vous devez trouver qui sont les loups garous pendant que ces derniers doivent décimer le village entier. Même principe que Among Us mais sans les quêtes et autres mécaniques de gameplay.

Étant donné l’obligation de jouer entre amis, il est très rare que vous soyez amenés à lire les règles ou encore à chercher des astuces pour tromper vos adversaires, car vous perdriez tout l’intérêt du jeu qui se base sur la connaissance du caractère de vos amis, de leur manière de jouer, leur manière de parler, ou encore les différents événements inattendu qui peuvent arriver au four de la partie et qui permettent une rejouabilité quasi infini quand on se jette à l’eau dans ce type de jeu.

Pour Among Us c’est exactement la même chose. Étant donné le peu d’intérêt de lancer une partie en ligne avec des joueurs qu’on ne connaît pas, la majorité des joueurs jouent entre amis, et à part les quelques explications que l’on vous donne quand vous allumez le jeu, tout savoir à l’avance ruine la partie.

Devenir le joueur ultime n’a que très peu d’intérêt dans l’expérience d’un titre comme celle d’Among Us, on n’est pas ici pour faire de l’esport mais clairement pour du divertissement.

En plus, à la fin du livre, on nous donne des conseils en termes de rhétorique pour tromper nos amis pendant les débats, mais c’est assez bancal. Ça dépend de beaucoup trop de choses et un conseil ne pourra jamais être appliqué à la lettre. Les situations in game ne correspondront que très rarement car tout est aléatoire, et surtout car ça dépend énormément de vous, et des gens avec qui vous jouez.

Pour un prix s’élevant à 9.95€, l’intérêt pour un livre guide sur Among Us est assez discutable. Néanmoins, pour une personne ne connaissant absolument rien à l’univers mais qui en a simplement entendu parler et qui veut au moins s’y plonger pour voir ce que ça donne, c’est très clair et n’importe qui pourra comprendre. Loin d’être une mode déjà éteinte, Among Us est toujours dans l’actualité puisqu’Innersloth a annoncé en juin 2021 des parties jusqu’à 15 joueurs !