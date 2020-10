Dawn of Monsters – Combat de gros monstres en co-op

Nés au cinéma dans les années 1950 avec le film Godzilla, les Kaiju, ces monstres géants destructeurs de villes, ont su se faire une “petite” place dans le monde du jeu vidéo. Ainsi, la saga Rampage, avant d’être un film d’action un peu nanardesque mais divertissant avec Dwayne Johnson, c’était des jeux d’arcade nous qui nous laissait incarner une de ces créatures gigantesques, détruisant des villes face à de pauvres citoyens impuissants. Le pied absolu.

D’autres titres par contre, tels que King of Monsters sur Neo Geo ou bien War of the Monsters sur Playstation 2 faisaient carrément s’affronter ces géants dans un style versus fighting.

Dawn of Monsters, lui, proposera des affrontements entre gros monstres, mais en co-op. En effet, joueurs et joueuses devront choisir parmi un nouveau casting de Kaiju dans le but de se mettre sur la tronche avec d’autres monstres nommés les “Nephilim”.

Quatre mondes remplis de Nephilim à dézinguer attendent les joueurs en plus d’un mode dit “The Maw” proposant des vagues d’ennemis en continue. Le système de combat, qui est (sans surprise) le cœur du jeu, repose sur le classique mais indémodable modèle des beat’em up et autres jeux de versus “à l’ancienne”.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul aspect “à l’ancienne” du titre développé par 13AM Games. Ce dernier propose, comme dit précédemment, de jouer en co-op mais surtout en couch co-op (de 1 à 4 joueurs), en local sur le canap. Il est intéressant de constater que la possibilité de jouer en multi local est désormais un argument qui peut et doit être mettre mis en avant pour promouvoir un titre.

Un gameplay assez simple donc ( en tous cas au premier abord) qui dispose néanmoins d’un emballage de qualité. Le jeu arbore des graphismes 2.5D avec un rendu proche du cell-shading donnant à l’ensemble un coté comic book. Pas étonnant vu que le travail de l’artiste Mike Mignola ( Hellboy, BPRD et Atlantide de Disney, oui oui) fut la source d’inspiration visuelle principale.

Étant à l’ouvrage sur Dawn of Monsters depuis quelques temps maintenant, le studio 13AM Games a trouvé récemment un allié en la personne de WayForward Technologies, créateur de la série Shantae, qui en plus d’apporter des conseils créatif, prend en charge la distribution digitale et le marketing.

Avec une arrivée prévue pour la fin d’année 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 et PS5, cela laisse bien assez de temps à Dawn of Monsters pour faire à nouveau parler de lui.