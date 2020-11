Cyberpunk 2077 – L’option qui désactive les musiques sous copyright

Comme quoi, CD PROJEKT RED pense à tout et à tout le monde. Dans un article précédent, nous avions évoqué le fait que Cyberpunk 2077 serait un jeu difficilement exploitable pour les créateurs/streamers, pour ne pas dire évitable. La raison principale étant l’exploitation dans le jeu de contenus musicaux sous copyright et l’autre, le contenu sexuel présent.

Le sujet des DMCA faisant trembler Twitch ces derniers temps, il aurait été vraiment regrettable qu’un jeu de cette ampleur ne puisse pas être diffusé sur la plateforme. Eh bien, le problème semble résolu. Dans un récent communiqué sur Twitter, le studio a voulu rassurer les créateurs de contenus en leur expliquant le moyen mis en place pour pouvoir streamer le jeu en toute sécurité (et non, ils ne feront pas appel à Capt’ain NordVPN…).

L’idée a donc été d’implémenter, via les paramètres du jeu, un bouton permettant de désactiver uniquement les pistes musicales soumises à des droits d’auteur. La bande-son du jeu étant riche de morceaux créés en interne, un fond sonore sera toujours bien présent. Et quand on voit ce qu’ils ont fait sur The Witcher 3 à ce niveau, à n’en pas douter, le contenu sera de qualité.

La première chose que souhaite le studio, à ce niveau, c’est encourager les gens à créer !

“Comme toujours, nous encourageons tout le monde à créer des vidéos en utilisant le contenu de nos jeux et nous aimons vous voir les diffuser.”

CD PROJEKT reste néanmoins prudent et au cas où des problèmes à ce niveau seraient rencontrés dans le jeu, une adresse mail est mise à la disposition des streamers afin qu’ils signalent au plus vite le souci. Ils promettent d’apporter la meilleure aide possible.

Le développement de Cyberpunk 2077 aura, décidément, été riche de faits divers, jusqu’à encore récemment avec les leaks de copies physiques dans la nature. Le sort semble vouloir s’acharner, mais la ténacité du studio est à saluer. D’avance, nous les remercions pour cette œuvre qu’ils sont sur le point de nous offrir et de tous les efforts qu’ils ont mis et mettent encore en place pour nous gâter le plus possible avec ce titre.