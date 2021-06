Crysis Remastered Trilogy – Un pack comprenant les 3 jeux en approche

L’an dernier, Crytek offrait aux fans d’armures rutilantes, de science-fiction et surtout de FPS de découvrir (ou de redécouvrir) l’excellent premier volet de Crysis, un jeu culte des années 2000 sur leurs consoles modernes. Il aura fallu attendre un peu plus d’un an pour que le studio revienne à la charge et officialise ce qui suit : Crysis Remastered Trilogy, une compilation recueillant les versions remasterisées des trois épisodes principaux de la série, va voir le jour et c’est pour très bientôt.

En effet, d’après une série de communiqués de presse ainsi qu’un teaser trailer, le studio indépendant allemand annonce que son lot sortira quand les feuilles auront viré au rouge (cet automne si vous n’aimez pas les allégories) aussi bien sur consoles PlayStation que Xbox,et aussi bien sur PC (via l’Epic Game Store) que sur Nintendo Switch (pourquoi pas après tout, le premier tournait relativement bien sur la console hybride après tout).

Seulement, comme on vient de le dire, le premier volet est déjà disponible sur ces supports et il se peut même que certains d’entre vous le possèdent et ne souhaitent pas repasser a la caisse pour le racheter… Bonne nouvelle : Crytek confirme que des versions vendues séparément sont aussi de la partie (mais se cache bien pour le moment d’annoncer des prix, aussi bien pour le lot que pour les jeux à l’unité…).

On terminera en précisant également que les version PS5 et Xbox Series du soft ne seront pas natives à ces supports et ne seront lus sur ces consoles que grâce a la rétrocompatibilité. On détaille : ça veut dire qu’il s’agira de jeux de la génération précédente tournant sur vos bécanes toutes puissantes. En gros, les graphismes devraient être identiques à ceux d’un jeu tournant sur Xbox One ou PS4 mais que la lecture sera plus fluide et les temps de chargement plus courts.

Alors, qu’en pensez-vous ? L’arrivée d’une version compilant les trois titres vous fait-elle plaisir ? Espérez-vous l’édition d’une version physique (non confirmée pour le moment) ? Faites le nous savoir dans les commentaires. Crysis Remastered Trilogy sortira sur consoles Xbox, PlayStation, PC et Nintendo Switch cet automne.