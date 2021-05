Time Splitters – Free Radical Games et son titre phare de retour ?

Mesdames et messieurs, votre attention s’il-vous-plait, la nouvelle qui va suivre est probablement la importante de la journée. Si vous étiez déjà grands dans les années 2000 et que tenir une manette occupait importante de votre agenda, il y a de fortes chances que le nom “Time Splitters” sonne familier. Pourquoi on remonte aussi loin pour introduire le sujet d’aujourd’hui ? Tout simplement parce que Free Radical Games revient et qu’il le fait en ajoutant un nouveau numéro dans sa série phare.

Pour ressusciter le studio et ce titre qu’on n’a pas vu depuis 2005 (avec Time Splitters: Future Perfect), Deep Silver (à qui appartient le nom du studio ainsi que la licence depuis 2018) a placé au poste de commande deux vétérans ayant déjà bossé sur la série : Steve Ellis et David Doak (deux anciens de chez Rare aussi d’ailleurs et qui ont notamment travaillé sur les légendaires GoldenEye 007 et Perfect Dark). Ensuite (et malheureusement), à l’heure actuelle, impossible de dire à quoi va ressembler le projet ni sur quels supports il finira, mais nous sommes ravis de voir qu’il y a toujours de la vie derrière ce nom.

Profitons de la nouvelle pour mettre tout le monde au même niveau. Free Radical Games a une histoire pour le moins… mouvementée. Fondé en 1999 par des anciens de Rare à qui nous devons les jeux cités plus haut, le studio était destiné à d’excellents débuts. Ce fut le cas. Grâce à Time Splitters (justement), c’est le succès. Seulement, la vie est dure et le studio prend une première baffe avec l’injustement mal aimé Second Sight.

Le studio a ensuite enchaîné les échecs les uns après les autres. D’abord Haze sur PS3, l’annulation d’un projet Star Wars engendrant la première banqueroute, un rachat par Crytek en 2008 et une fermeture finale en 2014 après avoir bossé sur Crysis et Warface. Le peu d’employés restant finirent chez Dambuster Studios pour travailler sur le naufrage qu’a été Homefront: The Revolution et l’arlésienne Dead Island 2…

Enfin, de bonnes nouvelles donc que nous partageons aujourd’hui. Laisserez-vous une nouvelle chance à Free Radical Games de vous séduire avec un nouveau Time Splitters ? Dans tous les cas, il faudra prendre votre mal en patience puisque tout reste à être annoncé encore… Enfin, sauf s’ils ont la bonne idée de nous aider à attendre avec une version compilée des volets précédents, hein ? On lance l’idée comme ça…