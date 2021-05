Crysis 2 Remastered – Un tweet fait ressurgir la rumeur

Après le piratage des données de Crytek à la fin de l’année dernière, certaines informations concernant l’hypothétique développement de Crysis 2 Remastered avait pu voir le jour. Ces rumeurs sont revenues sur le devant de la scène depuis le tweet du studio, accompagné de “They used to call me Prophet.“, la première phrase de l’introduction du jeu qui nous poussent à croire que le titre pourrait être confirmé prochainement.

They used to call me Prophet. — Crysis (@Crysis) May 20, 2021

On se souvient de la version remastérisée du premier opus de la licence en septembre dernier, qui nous avait permis de retrouver Prophet et les nombreux aliens menaçant la planète. L’ajout du ray tracing et d’autres améliorations graphiques apportaient une nouvelle jeunesse au titre, qui était déjà lui même une véritable révolution à l’époque de sa sortie en 2007. On imagine que toutes les nouvelles technologies seront employées afin de rendre ce second épisode plus beau que jamais.

Toutefois on espère que le studio ajoutera du nouveau contenu, principal défaut de Crysis Remastered qui n’apportait rien de neuf à la saga et nous faisait comprendre que le scénario du jeu avait plutôt mal vieilli. En effet, depuis plusieurs années nous sommes habitués à de nouvelles mécaniques de gameplay et des quêtes plus nombreuses nous permettant d’explorer les cartes en profondeurs.

Pour rappel, l’histoire de Crysis 2 nous plongeaient à New-York, trois années après les évènements ayant eu lieu sur l’archipel Lingshan. Cette fois-ci on y incarne Alcatraz, armée d’une des célèbres nanocombinaison de la saga, devant faire face à une épidémie mortelle répandue par les Ceph et à l’organisation paramilitaire C.E.L.L, l’occasion de retrouver nos capacités préférées pour faire le ménage dans la ville.

Pour le moment ces rumeurs sont, comme à chaque fois, à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre quelques semaines pour attendre l’officialisation de Crysis 2 Remastered, qui pourrait avoir lieu à l’E3 2021, ayant lieu du 12 au 15 juin 2021. De plus le tweet du studio pourrait très bien teaser un autre jeu issu de la licence Crysis et on pourrait se laisser aller au rêve de découvrir un épisode inédit de la saga.