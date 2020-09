Crysis Remastered – un tech trailer dévoilé qui compare la version originale

On vous en parlait il y a quelques semaines, le premier épisode de la licence Crysis reviens sur PC et consoles cette semaine, l’occasion pour le studio Crytek de nous dévoiler une petite vidéo comparative pour Crysis Remastered. En effet, depuis hier il est possible de trouver une vidéo qui nous permet de comparer la version originale de 2007 avec cette édition dite remastered. Même si cette dernière n’est pas bien longue, elle devrait réussir à mettre l’eau à la bouche aux fans de la saga.

Crysis Remastered nous permettra de profiter des meilleurs optimisations du moteur 3D CRYENGINE du studio. Pour commencer, la vidéo nous présente sa Global Illumination (SVOGI), celle-ci donne un rendu plus réaliste de la lumière du jeu. Combinée avec les réflexions en temps réel et les rippling caustics, le résultats apporte une nette amélioration à la texture de l’eau.

Parlons des textures justement, celles-ci pourront même être poussées jusqu’à 8K, notamment pour la célèbre Nanosuit du soldat Nomad, le personnage principal. Si vous vous souvenez bien de lui, vous savez déjà qu’il ne fait pas dans la dentelle et qu’il laisse derrière lui bon nombre d’explosions qui seront sublimées par l’amélioration des effets de particules.

Le studio nous annonce également une petite nouveauté exclusive au PC, le mode de paramètres graphiques “Can It Run Crysis?”, l’équivalent d’un mode ultra-élevé. Crytek nous promet que “ce mode poussera même le matériel le plus puissant dans ses retranchements”, une phrase qui ne manquera pas de piquer notre curiosité et de mettre à l’épreuve nos meilleurs machines.

On ne va pas se le cacher mais pour profiter au maximum de toutes ces améliorations techniques, il faudra donc se tourner vers le PC, cependant les joueurs consoles pourront tout de même profiter d’un rendu plus que correct sur leur plateforme favorite.

À seulement deux jours de la sortie, ce Tech Trailer nous apporte un peu plus d’image de cette nouvelle version et devrait en ravir plus d’un. Pour rappel, cette version est développée et optimisée avec le studio Saber Interactive et est déjà disponible sur Switch depuis le 23 juillet dernier. Pour les autres consoles, il ne faudra pas patienter très longtemps puisque les versions PS4, Xbox One et PC seront disponibles le 18 septembre, donc ce vendredi.