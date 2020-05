Warface débarque avec un nouvel FPS qui Breakout le game

Faites place au nouveau-né de MY.GAMES, un FPS tactique du nom de Warface: Breakout. Après avoir sorti de nombreux jeux tels que Skyforge ou encore le jeu smartphone Hustle Castle, tous au style divergeant l’un de l’autre, MY.GAMES revient avec un jeu de tir à la première personne sur console.

Un jeu très prometteur, voyez, mélange de Call of Duty: Black Ops 3 dans son style futuriste et d’un Overwatch ou encore un CS:GO pour son jeu d’équipes 5vs5. D’ailleurs, d’après son trailer, on peut déjà dire qu’il va faire écho au sein de la communauté gaming, un jeu typé FPS compétitif ne peut qu’attirer l’œil des gamers.

“Nous avons constamment développé la franchise Warface en faisant des ajouts au jeu original et en l’apportant sur de nouvelles plateformes, comme le récent lancement sur Nintendo Switch. Avec Breakout, notre objectif est d’initier les joueurs sur consoles à cette expérience FPS, en mettant l’accent sur les armes et la gestion des ressources – le genre d’expérience qui a été défini pour la première fois par le légendaire Counter Strike sur PC.” a déclaré Ivan Pabiarzhyn, responsable de la franchise Warface chez MY.GAMES.

Le mode de jeu est très simple, un classique du nom de “Recherche et Destruction” que nous propose Breakout.Celui-ci consiste en un duel de deux équipes rivales, ici, les Gardiens et les Faucheurs qui doivent poser ou désamorcer une bombe. Ces deux équipes de cinq joueurs maximum, à l’issue de leur élimination, acquièrent des crédits, et ce également en accomplissant les objectifs de la mission. Ceux-ci pourront être utilisés pour l’achat de nouvelles armes et d’équipements au début de chaque tour. Retenez bien, les règles sont simples, mais chaque match est unique.

“L’équipe a mis beaucoup de cœur à créer un jeu de tir simple mais stimulant, où il n’y a que vous, votre arme et vos coéquipiers en mission pour poser ou désamorcer la bombe.”

Au niveau du gameplay, la franchise internationale nous propose cinq maps sur lesquelles se divertir : Entrepôt, Tempête de Sable, Ville, Complexe ou encore Oasis. Des noms simples et efficaces, mais qui donnent déjà bel et bien un aperçu de ce que le jeu peut nous proposer.

Du côté des armes, qui restent un élément des plus importants du jeu, Warface: Breakout met à disposition 30 armes très réalistes dont des fusils d’assaut, des SMG et bien d’autres encore.

Tous les joueurs auront droit à des mises à jour incluant du contenu saisonnier comme de nouveaux défis et des récompenses cosmétiques exclusives à celui-ci. Un bon point, qui n’est des moindres, important à ne pas négliger, un système de monétisation sera disponible seulement pour se procurer des items cosmétiques, et aucun avantage ne sera disponible par achat, ce qui ne causera aucune inégalité au sein du gameplay.

Warface: Breakout, développé par Allods Team, studio interne de MY.GAMES, est d’ores et déjà disponible sur les stores PS4 et Xbox One, en version numérique. Vous pourrez vous procurer l’édition standard au prix de 19,99€, mais vous êtes aussi libre de disposer d’items inédits si vous le désirez, pour la somme de 29,99€.

Le pack Deluxe comprend le jeu et des articles cosmétiques exclusifs tels que le couteau légendaire “Vendetta”, l’étui d’arme légendaire “Libérateur” pour le M1911, l’étui d’arme légendaire “Rédempteur” pour l’USP ainsi que le badge de joueur “Assassin nocturne” et le pack d’avatars.

Vous hésitez avant de passer à la caisse ? Pas de panique, notre test arrive prochainement ! Plongez au cœur du monde futuriste de Warface: Breakout, ce shoot n’attend que vous ! À vos armes… prêt… TIREZ !!

Juste, petit conseil entre nous, allez checker le trailer de la bête qui mérite d’être vu ainsi que le site officiel.