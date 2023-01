Crusader Kings III – Du contenu (enfin) en vue

Cela fait déjà deux ans que Crusader Kings III est sorti. Deux ans, et les rois croisés sont toujours aussi démunis qu’ils ne l’étaient en 2020. Crusader Kings III (ou CK3 pour les intimes) avait la très lourde charge de succéder au légendaire Crusader Kings II (ou CK2 pour les très intimes), un jeu dans lequel le joueur prend les rênes d’une dynastie de son choix. Fût-elle déjà puissante et à la tête de royaumes ou duchés, ou bien obscure et balbutiante, ne possédant qu’une baronnie ou un fief, et à coups d’intrigues politiques, religieuses, de guerres et de séduction, le joueur essayant de la faire rayonner en accumulant davantage de terres, de fiefs et de titres pour sa dynastie et ses membres. Autant dire que la rejouabilité est infinie et, surtout, que les (très) nombreux et très bons DLC n’ont fait que renforcer l’excellence du jeu.

Avec une première extension majeure intitulé « Court Royale » qui permettait aux dynasties ayant des titres royaux ou impériaux d’être représentées en 3D dans une salle de trône à personnaliser, ajout sympathique mais qui ne justifie pas le prix demandé et n’apporte rien de substantiel, nous avons désormais deux teasers pour la prochaine extension majeure du jeu. On retrouve ainsi deux concepts arts, l’un représentant un pont fortifié et l’autre une cachette ou une grotte dans les bois. Cette extension inaugurera ainsi la première fournée de contenu pour le jeu en 2023 bien que la date de sortie ne soit pas encore connue.

Ensuite, vient un nouveau « Event Pack » parmi trois thèmes proposés par le studio et pour lequel les joueurs pouvaient voter sur le site officiel. On sait désormais que c’est « Wards & Wardens » (Tuteurs & Gardiens) qui a eu les faveurs de la communauté et proposera donc des évènements scriptés ayant trait au tutorat des pupilles et l’évolution des jeunes membres de votre dynastie. Bien que l’on ne saisisse pas bien l’intérêt de ces minis-DLC à cinq euros rajoutant quelques évènements (le premier, « Amis et Ennemis » a reçu un accueil assez mitigé), il est dommage de voir le studio nordique miser encore sur ce format qui n’apporte finalement pas grand chose et aurait davantage sa place en tant que mise à jour gratuite en parallèle de DLC plus conséquents et attendus, telles que des mécaniques religieuses, impériales, une nouvelle date de départ voire les croisades elles-mêmes.

Les idées suggérées par la communauté sur les forums ne manquent pas, et la comparaison en terme de qualité de contenu entre Crusader Kings II et son successeur apparaît de moins en moins flatteuse au détriment de ce dernier. Seuls les DLC sous forme de « Flavor Pack » tels que ceux concernant la Scandinavie et la péninsule ibérique sont plus pertinents et intéressants pour le joueur dans la mesure où ceux-ci rajoutent des modèles de troupes thématiques et des mécaniques culturelles liées à une région donnée.

« Wards & Wardens » est attendu pour la fin d’année et la prochaine extension courant 2023. On souhaite à Paradox Interactive de nous surprendre très agréablement avec la prochaine extension pour Crusader Kings III, tant le jeu mérite bien mieux que d’être saupoudré de DLC d’évènements scriptés et regorge d’un potentiel incommensurable qui ne demande qu’à être exploré.