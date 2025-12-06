tt

Critique Five Nights at Freddy’s 2 – Les animatroniques tentent de sauver le film

five nights at freddy's 2 critique cinema

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

06 déc.
18:37

Tomb Raider – Une série étroitement liée au prochain jeu ?

06 déc.
18:10

La Russie bloque l’accès à Roblox à cause de « propagande » LGBT+

06 déc.
18:00

Critique Five Nights at Freddy’s 2 – Les animatroniques tentent de sauver le film

05 déc.
15:01

Les jeux doivent-ils adopter un nutri-score contre l’utilisation d’IA ?

04 déc.
22:51

Crucial abandonne le grand public, la ruine du marché PC se poursuit

04 déc.
18:13

Pourquoi Aviator domine le marché du jeu en ligne en 2025 ?

Test Once Upon A Katamari – Roule, roule, petite étoile !

Test Guild Wars Reforged – Revenez sauver Ascalon !

Test Monsters Are Coming! Toutes les Rome mènent au chemin