Crime Boss – Un Expendables du jeu vidéo ?

Le jeu vidéo a eu cinquante ans, et l’âge moyen des joueurs recule d’année en année… Le rétrogaming était déjà un segment fort profitable, comme le prouve le succès des mini-consoles ou les prix pratiqués dans le monde de l’occasion sur les consoles et jeux des générations 8, 16 ou 32 bits. Et voilà qu’Ingame Studio, un tout jeune studio Tchèque, se faufile dans une nouvelle niche nostalgique s’adressant aux quarantenaires avec Crime Boss.

Le titre sera un FPS d’action avec des éléments d’infiltration, dans lequel il s’agira de grimper les échelons du crime, notamment en réalisant des hold-ups. On pense à Payday et (évidemment) à GTA, notamment Vice City (théâtre également du prochain épisode). Un temps teasé par son éditeur 505 Games sous le nom de code Project Care Bear (Projet Bisounours, en français !), le jeu fera probablement la différence grâce à son ton qui s’annonce parodique et nanardesque, et son casting qui fleure bon les séries B et les 90’s.

On aperçoit ainsi dans la bande annonce Michael Rooker (l’inoubliable tueur de Henry: Portrait of a Serial Killer, mais aussi Cliffhanger, ou plus récemment Les Gardiens de la Galaxie ou The Walking Dead – le frère de Daryl, c’était lui !), Dany Glover (le partenaire de Mel Gibson dans l’Arme Fatale, mais aussi le chasseur de Predator dans le second film), l’idole des 80’s Kim Basinger (Batman ‘89, 9 Semaines ½…) Dany Trejo (Machete, qu’on ne présente plus), Michael Madsen (Mr Blonde dans Reservoir Dogs – vous vous souvenez évidemment de la scène de l’oreille coupée ?!), mais aussi Chuck Norris (… Chuck Norris, quoi !) et même… Vanillia Ice (illustre interprète du classique du rap US des années 90, Ice Ice Baby) !

Une bande-annonce au son des Stereo MC’s qui ne peut que faire envie à quiconque était ado dans les années 90 ! Les plus attentifs auront noté que Chuck Norris jouera son propre rôle, son uniforme de sheriff comportant l’inscription « Norris ». Un personnage qui se rapprochera surement de la légende des Chuck Norris Facts, telle que mise en scène dans Expendables 2.

Reste à espérer que le jeu saura se jouer des codes du nanar sans en tomber dans les travers, et ne pas finir lui-même en série Z du jeu vidéo. Crime Boss sortira le 28 mars 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.