Transformers: Reactivate – Appel aux autobots !

La cérémonie des Game Awards est l’occasion de découvrir si notre jeu préféré a été primé, mais c’est également une grande opportunité pour les studios et éditeurs de dévoiler leurs projets. Comme tous, Splash Damage s’en est saisi pour annoncer Transformers: Reactivate. Développé par les créateurs à l’origine de Dirty Bomb, de Gears Tactics et de Wolfenstein: Enemy Territory, Transformers: Reactivate est un jeu d’action en ligne de 1 à 4 joueurs proposant une histoire inédite dans l’univers des autobots où la terre n’est plus nôtre et les robots ne sont plus que des débris, dernier espoir de l’humanité.

Faisant figure parmi les surprises de ces Game Awards, le titre semble, dès les premières images, promettre une immersion totale dans l’univers de Transformers où les joueurs pourront incarner les fameux mecas, passant de robots en véhicule sans difficulté pour affronter la Légion, la plus grande menace jamais connue et sauver la Terre.

Splash Damage est connu pour créer des jeux en multijoueur qui forgent l’esprit d’équipe, Transformers: Reactivate ne semble pas échapper à leur main experte qui s’est déjà essayé à ce genre de jeu avec notamment Gears Tactics. L’esprit d’équipe prend également vit avec les acteurs réunis autour de ce projet qui est également une opportunité de rendre hommage à la licence après des années sans jeux vidéo dédiés.

» Quand on a grandi avec la G1 de TRANSFORMERS dans les années 80, ça laisse forcément des traces. C’est à la fois un honneur et un privilège de travailler sur une série aussi appréciée. » – Richard Jolly, PDG de Splash Damage

En effet, le jeu est l’un des nombreux titres originaux actuellement en développement dans les studios après la récente acquisition de BULKHEAD marquant une nouvelle ère pour Splash Damage. Spécialiste du jeu de tir sur PC et consoles et privilégiant le joueur, nul doute que le titre soit entre de bonnes mains expertes dans ce domaine. En collaboration également avec Hasbro, le titre s’inscrit dans une stratégie globale de créer un divertissement de première classe sur diverses plateformes, y compris le jeu vidéo.

Si pour l’instant, nous n’avons que très peu d’images, la bêta fermée prévue pour 2023 devrait pouvoir donner un aperçu concret de Transformers: Reactivate. Vous pouvez d’ailleurs vous inscrire pour être informés de la suite des événements. Le titre sera disponible sur PC et consoles.