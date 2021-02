Crash Bandicoot 4: It’s About Time débarque sur next-gen, Switch et PC !

Fort de son succès sur PlayStation 4 et Xbox One, Crash Bandicoot 4: It’s About Time sera de retour sur de nouvelles consoles dès le mois prochain, l’occasion de fêter les 25 ans de la licence mais également le retour triomphal du marsupial emblématique de Sony. Si vous vous êtes promené récemment sur Battle.net, vous aurez surement remarqué que les précommandes PC ont déjà commencé puisque le jeu sera également disponible sur ce support au cours de l’année 2021.

Les principales nouveautés apportées à Crash Bandicoot 4: It’s About Time seront d’ordre technique avec un passage en 4K à 60FPS, le tout en audio 3D. Le petit plus apporté par la PS5 sera l’utilisation des fonctionnalités de la manette DualSense afin de ressentir diverses sensations quand vous utiliserez le pistolet de Cortex ou encore le grappin de Tawna.

Vous possédez déjà Crash Bandicoot 4 sur PS4 ou Xbox One ? Pas de panique, la mise à niveau sur les consoles nouvelle génération sera gratuite et vous permettra de transférer vos données d’une génération à l’autre. Pour les personnes qui possèdent déjà le jeu en version physique, il sera nécessaire de posséder une console next-gen avec un lecteur de disque pour bénéficier de cette mise à niveau gratuite.

On déplore cependant le manque de nouveautés ajoutées au titre et on espère que des mises à jour ou des extensions seront disponibles à l’avenir pour prolonger ce quatrième opus. Il aura réussi l’exploit de relancer la licence et il n’est pas impossible de voir de nouveaux épisodes arrivés dans les prochaines années.

Si vous souhaitez appronfondir l’expérience Crash Bandicoot, le studio de développement King travaille actuellement sur Crash Bandicoot: On the Run! prévu pour cette année. Ce dernier sera un runner mobile classique, avec plusieurs éléments de la licence et marquera le retour de Nina Cortex, la nièce du célèbre docteur à l’origine de Crash et de sa sœur Coco.

On vous laisse découvrir le nouveau trailer en attendant la sortie de Crash Bandicoot 4: It’s About Time sur PS5, Xbox Series X|S et Switch le 12 mars 2021 (pas de date pour la version PC). Si vous êtes passé à côté de cet opus, nous ne pouvons que vous conseiller de vous le procurer le mois prochain pour profiter des améliorations techniques.