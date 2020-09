Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Un trailer final avant son arrivée

Pour son grand retour, Crash Bandicoot 4: It’s About Time n’a pas lésiné sur sa communication, en distillant d’abord les informations au compte-gouttes afin de laisser monter doucement la hype, puis en enchaînant annonces sur annonces bourrées de nouveautés apportées à la formule.

L’attente ne sera donc plus très longue avant de pouvoir mettre les mains sur la nouvelle aventure du marsupial roux et, pour l’occasion, Toys for Bob (le studio à l’origine de ce nouvel épisode, ainsi que des précédents reboots de la saga) nous sort un ultime trailer pour alimenter la flamme des fans devenue brasier.

Cette dernière vidéo de présentation n’annonce donc rien de bien spectaculaire, mais réunit la plupart des nouvelles features présentées au cours de ces derniers mois. Et ce, avec principalement les masques antiques qui sont au cœur du gameplay de ce Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le retour de personnages jouables tels que Coco et Cortex, mais également des nouveaux comme Dingodile ou Tawna, et d’innombrables modes de jeu et costumes en tout genre qui raviront les adeptes du 100%.

En plus des ajouts inclus par le studio, ce dernier nous confirme via une courte séquence le retour des phases de plateformes plus classiques à la série, comme les fameuses courses à dos de petits animaux tout mignons ou les courses-poursuites avec une caméra de face. Une manière de contenter les anciens qui voient en ce nouveau Crash un retour aux sources, tout en introduisant un gameplay plus accessible et moins punitif aux néophytes n’ayant jamais connu la joie de voir leur ourson blanc s’écraser à multiples reprises.

C’est donc probablement la dernière fois que nous parlerons de Crash Bandicoot 4: It’s About Time avant son imminente sortie le 2 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One (et notre test). Ne reste plus qu’à savoir si le titre apportera à la fois son lot de nostalgie et fraîcheur tant promis lors de sa longue campagne publicitaire, pour devenir le digne héritier de la célèbre trilogie entamée par Naughty Dog.