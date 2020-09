Crash Bandicoot 4 – une démo et un nouveau personnage arrivent

Prévu pour le mois prochain, Crash Bandicoot 4: It’s About Time refait parler de lui avec l’annonce d’une démo ainsi qu’une vidéo de gameplay pour l’un des personnages jouable.

Pour commencer, sachez que si vous avez pré-commandé le jeu au format numérique sur PS4 ou Xbox One, vous aurez accès à une démo à partir du 16 septembre et jusqu’à la sortie de celui-ci, bien entendu la démo ne sera plus téléchargeable au delà de cette sortie. Vous pourrez ainsi essayer 2 niveaux avec Crash, à savoir Dino Dash ainsi que Snow Way Out, ainsi qu’une version alternative de ce dernier avec Neo Cortex.

Donc 2 niveaux, 2 personnages jouables, mais aussi la possibilité de tester 2 nouveaux masques : Kapuna-Wa, permettant la manipulation du temps, mais aussi Lani-Loli, afin de créer ou détruire des objets. C’est donc plusieurs nouveautés de gameplay apportées par Toys for Bob qu’il nous sera possible d’essayer dès la semaine prochaine.

Et comme si ça ne suffisait pas à nous rendre encore plus impatients, Activison et Toys for Bob nous dévoilent une vidéo de gameplay pour l’un des nouveaux personnages jouables. On le sait déjà, dans ce quatrième opus il nous sera possible de jouer d’autres héros ou vilains du Crash Bandicoot Universe avec des capacités différentes pour chacun d’entre eux. Par exemple Dingodile pourra sauter plus haut et Neo Cortex aura la capacité d’avancer plus rapidement. De quoi, on l’espère, varier les plaisirs et rendre le jeu moins répétitif. Ainsi, le nouveau personnage qui fait son arrivée, ou plutôt son retour, c’est Tawna. Si elle vous dit quelques choses c’est normal, il s’agit de la petite amie de Crash dans le premier opus de la saga.

Plutôt discrète dans les suites, même si nous avons pu l’apercevoir dans Crash Bandicoot 3: Warped (dans un cadre sur une cheminée), cette fois-ci elle nous revient avec un nouveau look badass, plus forte et agile que jamais. En effet, elle est bien loin la jeune demoiselle en détresse : ici elle aura droit à une place centrale dans l’histoire, une volonté du studio d’améliorer la visions des personnages féminins dans les jeux-vidéos.

Qu’en est-il de ses capacités alors ? Tawna sera armée d’un grappin lui permettant de parcourir de longues distances plus vite, et d’atteindre des ennemis ou des caisses en hauteur. De plus, ses wall jumps lui permettront de prendre beaucoup de hauteur. Elle possède aussi des attaques au corps-à-corps avec ses coups de pieds latéraux ou son attaque ground and pound.

Ce quatrième épisode se veut vraiment novateur et donnera un nouveau souffle à la licence en offrant du nouveau gameplay avec l’ajout de ces personnages. On espère aussi que le challenge sera au rendez-vous comme pour ses prédécesseurs. De plus, l’histoire semble bien plus poussée même si les puristes de Crash craindront la présence de trop de changements concernant le lore.

Une chose est sûre, ces annonces ne nous aideront pas à patienter calmement jusqu’au 2 octobre 2020, date de sortie de Crash Bandicoot 4: It’s About Time sur PS4 et Xbox One.