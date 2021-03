Oodibigah ! Crash Bandicoot 4: It’s about Time daté sur PC !

Prenez votre boisson Woompa et c’est parti avec Crash Bandicoot 4: It’s About Time ! Pour une fois ce n’est pas votre PC qui crash, mais Crash qui vient sur PC ! La célèbre mascotte de Sony, qui est apparut en octobre 2020 pour son 4ème opus (enfin oui mais non, car des jeux Crash, il y en a un paquet mais c’est le numéro 4, enfin, vous avez compris l’idée), nous à donc offert un jeu haut en couleurs sur PS4 et Xbox One, puis en Mars, sur PS5 et Xbox Série X et S ainsi que sur la Nintendo Switch.

Pour rappel, cet opus développé par Toys for Bob et édité par Activision est un jeu de plate-forme de la série Crash Bandicoot qui à fêté ses 25 ans et célèbre d’ailleurs cet anniversaire avec nous en proposant un skin bien spécifique pour l’occasion !

Vous pourrez ainsi vous retrouver dans la fourrure de ce marsupial déjanté avec ses amis ( 5 personnages jouables) comme Coco et Aku Aku pour affronter vos némésis, Néo Cortex (jouable), Uka Uka et le Dr. Nefarious Tropy (entre autres) que ce soit en solo ou en multijoueur.

Le multijoueur propose à 4 joueurs de se frotter à 2 mini jeux : un jeu de course contre la montre où il faut finir le niveau le plus rapidement possible, et l’autre plus axé sur la destruction, où vous devez détruire un maximum de caisses, “La chasse aux caisses”.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time se passe chronologiquement après Crash 3, et permet de servir de transition entre ce dernier et Crash : La vengeance de Cortex. En effet, vous pourrez utiliser les masques du Quantum pour vous aider dans votre aventure, chaque masque changera votre apparence et vous attribuera des pouvoirs spéciaux, on retrouve cette notion de masques (mais pas pour les mêmes raisons) dans La vengeance de Cortex.

Ne ratez pas la sortie prochaine sur PC via battle.net de Crash Bandicoot 4: It’s About Time le 26 Mars prochain.