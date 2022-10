Stadia est mort ! Longue vie au cloud gaming !

La clôture désormais officielle de Stadia aura forcément impacté ses utilisateurs, et remis en doute la pérennité du cloud gaming. Dans le même temps se sera posée la question de la propriété des jeux, et de l’argent dépensé pour les acheter.

Dans sa FAQ dédiée, Google rassure en précisant rembourser l’ensemble des achats effectués sur le Google Store, qu’il s’agisse d’hardware ou de software. Pour autant, un point obscurcit le tableau : l’impossibilité de migration des sauvegardes.

Dramatique. Depuis cette déclaration, nombre de joueurs se sont manifestés auprès des différents studios pour leur demander une solution afin de migrer leurs sauvegardes vers d’autres plateformes, que ce soit leur PC, ou les serveurs cloud de leur boutique habituelle (Steam, Epic, GoG,…). Pour certains, il serait même plus acceptable de préserver ces sauvegardes, plutôt que de se faire rembourser le jeu.

Dans cette période de détresse numérique, soulevant l’importance de nos avatars virtuels dans nos vies quotidiennes, sachez qu’une méthode détournée a été trouvée et partagée pour vous permettre d’exporter vos sauvegardes.

Certains éditeurs, comme Bethesda et Ubisoft, ont annoncé en parallèle travailler activement à des solutions permettant aux joueurs d’exporter celles-ci.

While Stadia will shut down on January 18, 2023, we're happy to share that we're working to bring the games you own on Stadia to PC through Ubisoft Connect. We'll have more to share regarding specific details as well as the impact for Ubisoft+ subscribers at a later date.

— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) September 30, 2022