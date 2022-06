Projet Keystone – Une Xbox 100% cloud gaming ?

Une console encore plus dématérialisée que la Xbox Series S, c’est possible ? Oui, à en croire Jez Corden et WindowsCentral, le site dédié à Microsoft everything (à qui l’on a d’ailleurs a piqué le rendu ci-dessus) ! Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de ce projet Keystone, puisque c’est le nom de code de la machine, mais WindowsCentral en parle désormais comme d’une réalité, et évoque même un prototype.

La console serait ainsi sous sa forme actuelle (qui ne sera peut-être pas celle qui sera commercialisée), une sorte de « tranche » de Xbox Series X, dont on aurait gardé les trois ou quatre premiers centimètres du dessus, et jeté tout le reste.

Elle baserait son fonctionnement entièrement sur le cloud, un peu à la manière de Stadia, mais avec la ludothèque du Xbox Game Pass et ses fameuses sorties Day One. Moins tonitruant que Google lors des annonces de Stadia, Microsoft a pourtant pris une large avance dans le domaine, et les abonnés au Game Pass ont désormais l’habitude – pour le peu qu’ils disposent d’une connexion internet performante – de lancer un jeu via le cloud tout naturellement.

L’avantage d’une telle machine serait évidemment sont coût… Simple relais, presque un « hub », elle n’aurait pas besoin des technologies (GPU, SSD…) de ses grandes sœurs X et S pour fonctionner, et pourrait être vendue à un prix très bas. WindowsCentral évoque le prix de 99$, avec Stadia Pro (justement proposé à 99$) en référence. On peut même imaginer que Microsoft mette à jour ses offres Xbox All Access, l’abonnement mensuel comprenant une console payée à crédit (à taux 0%) et un abonnement au Game Pass. Le boitier Keystone ne reviendrait alors qu’à quelques euros par mois en plus du prix de l’abonnement Game Pass.

Des rumeurs indiquaient récemment que Microsoft travaillait à un système permettant d’accéder à ses jeux Xbox hors catalogue Game Pass via le cloud (par exemple sur son téléphone lors d’un déplacement…). Le boitier (peut-on parler de console ?) Keystone deviendrait alors une sorte de Xbox super-transportable, ou même une façon d’avoir accès à sa console « principale » dans d’autres pièces de la maison, comme en son temps le PS TV, le boitier basé sur une PS Vita qui était capable de streamer la PlayStation 4 partout…

Keystone avait un temps été envisagé pour sortir en 2022, mais Microsoft l’aurait repoussé à 2023 pour pouvoir continuer à travailler sur les caractéristiques dont il voudrait le doter.