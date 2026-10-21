Call of Duty: Modern Warfare 4 – L’épisode qui renoue avec ses racines en mettant tout le monde d’accord ?

Call of Duty: Modern Warfare 4 est à nos portes et, après la déception Black Ops 7, les fans de la licence s’attendent à quelque chose de plus ambitieux et surtout à un épisode qui permettra de sauver les meubles. Les premiers retours concernant la campagne et le mode DMZ sont plutôt positifs, mais est-ce que cela suffira à sauver le soldat Call of Duty ?

Dans Call of Duty: Modern Warfare 4, John Price est un fugitif traqué par ses anciens camarades d’armes, Ghost et Gaz. Allié à d’anciennes menaces, Price fera tout ce qui est en son pouvoir pour stopper Vladimir Makarov, responsable de la mort de Soap, et empêcher un nouveau conflit d’ampleur mondiale d’être déclenché en Corée, où le mercenaire russe semble avoir bien des intérêts. Après une campagne plus que décevante dans Modern Warfare 3 et Black Ops 7, où les jeux se contentaient d’aligner des assets du mode Warzone pour construire un semblant de campagne avec quelques cinématiques au milieu, Call of Duty semble être de retour avec un mode solo qui, comme ses aînés, côtoie les mastodontes du cinéma d’action et d’espionnage.

Tout comme dans les autres épisodes de Modern Warfare, mais également dans les Black Ops, la campagne solo de Modern Warfare 4 ne sera pas le seul ajout scénaristique au nouveau canon Call of Duty. Les modes Warzone et DMZ s’occuperont de poursuivre l’histoire et de raccrocher les wagons entre les épisodes et le futur opus de la licence qui sera déjà disponible l’année prochaine.

Accessible depuis quelques jours pour les joueurs ayant précommandé le jeu, Call of Duty: Modern Warfare 4 est l’un des épisodes les mieux notés sur Steam. Avec plus de 4 700 notes attribuées, le titre a une moyenne d’évaluation très positive, une note jamais atteinte depuis le premier Black Ops en 2010. Alors, pourquoi un tel engouement de la part des joueurs ?

Les campagnes de Call of Duty ont toujours fonctionné et été bien reçues lorsqu’elles empruntent au cinéma ses codes, ses gimmicks et sa mise en scène. Ce n’est pas pour rien que Black Ops 1, 2 et 6, et que la licence Modern Warfare au global (épisodes originaux comme ceux du reboot), furent chaudement accueillis en leur temps. Voyage au bout de l’enfer, James Bond, Platoon, La Chute du faucon noir, Mission: Impossible, 13 Hours sont autant de références que nous pouvons apercevoir au détour d’une cinématique, quand elles ne sont pas directement citées. Modern Warfare 4 semble emprunter cette voie en piochant ici et là dans le thriller d’espionnage, la filmographie de Michael Bay et le drame de guerre.

Que nous soyons derrière la moustache de John Price ou dans les bottes du soldat Park, le jeu semble avoir opéré un retour à une mise en scène spectaculaire qui manquait terriblement aux derniers épisodes.

Call of Duty, dans les sagas Black Ops et Modern Warfare, a toujours su proposer des séquences chocs dans sa narration, permettant aux joueurs de ressentir un réel impact dans l’histoire et dans ses actions. Nous nous rappelons bien sûr de la mission « pas de russes » de Modern Warfare 2, de la séquence de l’attentat en plein Londres de Modern Warfare 3 ou encore du flashback où nous incarnons Farah enfant dans Modern Warfare 2019. Dans Modern Warfare 4, les scénaristes veulent, encore une fois, faire vivre ce genre de séquences aux joueurs, avec notamment une scène de pendaison en public pendant la campagne coréenne.

Les notes positives de la communauté récompensent elles aussi le gameplay, qui se permet quelques fantaisies ? Le gunplay a l’air d’avoir été retravaillé, les armes à feu ont une balistique précise, une certaine lourdeur est observable dans les déplacements et encore plus lorsque nous incarnons le soldat sud-coréen Park, des séquences de corps-à-corps sous forme de QTE sont de la partie et les séquences d’infiltration tendues (mais toujours lourdement scriptées) font leur grand retour.

Le succès des campagnes de Call of Duty est, avant toute chose, une affaire de savant mélange. De mise en scène, de prise de risque dans certains éléments de sa narration, d’influences et de gameplay qui arrivent à se renouveler en proposant quelques petites nouveautés à chaque fois, ce que les épisodes Black Ops 7 et Modern Warfare 3 avaient oublié en cours de route. Call of Duty: Modern Warfare 4 semble opérer un retour aux sources des plus convaincants, même si cela peut être synonyme de retour en arrière pour certains, la licence n’a jamais autant brillé qu’il y a quelques années. Pourquoi changer une recette gagnante ? Réponse le 23 octobre et dans notre futur test.