Bygone Dreams – Rêves et cauchemars de Bosnie of the Wild

Le paysage vidéoludique est souvent saturé des mêmes clichés en termes d’inspiration. Folklore japonais, mythologie nordique, guerres mondiales… Malgré la pluralité de cultures mondiales, force est de constater que peu de studios (mainstream en tout cas) prennent le risque d’explorer de nouveaux horizons. Saluons donc Prime Time Studios qui a officiellement annoncé Bygone Dreams, son action-RPG fortement inspiré de la mythologie médiévale bosniaque.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que dès visionnage du trailer du jeu, sa finesse graphique et sa direction artistique très forte nous sautent au visage, et ne sont pas sans rappeler un certain Breath of the Wild. Rien d’étonnant à ce que le titre développé actuellement à Sarajevo ait été couronné du prix du Reboot Visual Excellence en 2017. Les designs des protagonistes et des ennemis sont originaux, les environnements semblent très variés, et les quelques doublages anglais finissent de nous convaincre quant à l’envie des développeurs de nous offrir une aventure qui sorte de l’ordinaire.

Du côté de la narration, si le contexte tire son épingle du jeu, le pitch est quant à lui plus convenu. L’onirique pays de Lume est en proie à un terrible Cauchemar. Sous les traits de l’esprit connu sous le nom de Wa, vous incarnerez l’ultime espoir de survie du monde. Afin d’accomplir votre exceptionnelle destinée, il vous faudra convaincre les Gardiens (sans nul doute des créatures élémentaires d’après le trailer) de vous conférer leur pouvoir, et ce avant que la corruption ne ronge votre contrée.

Déjà fort d’un contexte mythologique peu connu et d’une identité graphique à part, le jeu intrigue d’ores et déjà. Afin de finir de convaincre les curieux, les développeurs font moults promesses concernant Bygone Dreams : monde ouvert, boss épiques, système de combat mêlant magie et corps-à-corps, aspects RPG développés, mode new game plus soigné, mode boss rush… Nous jugerons sur pièce, mais la promesse est belle, et le titre sait se dévoiler sans trop en montrer.

Bygone Dreams sera disponible sur Steam en 2021, la version pour console est annoncée (sur quels supports? Mystère) au printemps 2022. Vous pouvez dès à présent l’ajouter à votre wishlist ici .