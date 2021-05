Lumione – Un conte sous-marin poétique annoncé sur PC et Switch

Lumione est la création de Glimmer Studio, qui vient d’annoncer une arrivée prochaine sur PC et Switch avec un bande-annonce des plus captivantes. En effet, ce titre va nous proposer une aventure plateforme sous-marine pleine de tendresse et de poésie.

Le joueur va incarner Glimmer une fée habitant les fonds marins, plongés dans les ténèbres. Sa quête sera de restaurer la lumière pour elle et les siens rendant ainsi à ces contrées sa splendeur passée. C’est au travers d’un voyage au cœur des abysses de l’océan aux tons et aux décors très variés qu’il faudra progresser pour mener à bien cette quête.

Difficile de ne pas entrevoir en Lumione les différentes inspirations des développeurs qui, avec grâce et subtilité, nous offrent une OST douce et onirique qui n’est pas sans rappeler la duologie des aventures d’Ori, ou encore une succession de tableaux enchanteurs dont les aventuriers d’Hollownest sont familiers.

Pourtant, en termes de gameplay, on se rapproche plus de la proposition de Celeste avec l’objectif de traverser une centaine de tableaux tous parsemés de dangers mortels. Notre héroïne aura la possibilité de sauter, s’accrocher aux murs, voler sur une courte distance dans toutes les directions pour assurer sa progression. La subtilité est que chaque capacité ne peut servir qu’une fois avant de devoir être rechargée. Pour ce faire, il faudra atterrir sur une surface ou entrer en contact avec certains éléments du décor.

Malgré une prise en main facile à assimiler, Lumione sera exigeant. L’échec et la mort seront partie intégrante du gameplay. Il ne faut pas s’y méprendre, même si le jeu offre une proposition charmante et poétique avec de beaux moments d’introspection et de calme, il reste nerveux dans ses mécaniques et risque de mettre vos nerfs à l’épreuve.

Cependant, les amateurs du genre pourraient bien y trouver un digne héritier aux grands classiques du genre, car Lumione semble avoir, en plus d’un sérieux challenge, une direction artistique et une bande-son qui ne peut que ravir l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Reste à savoir si l’ensemble sera réussi et si la promesse entrevue sera tenue, tant en termes de gameplay que de contenu. Aucune date de sortie n’est à ce jour connue. Le jeu sera proposé sur PC (via Steam) et Switch. Une chose est sûre, voilà un titre qui sait déjà se faire attendre.