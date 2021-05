The Wild At Heart – Un gameplay de vingt minutes dévoilé

Les développeurs de The Wild At Heart ont décidé de nous embarquer dans une jolie petite aventure en compagnie de Wake et de son meilleur ami Kirby. Votre voyage débutera à Willowvale. Wake est un enfant plutôt solitaire qui passe son temps dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Ce jeu d’action-aventure vous permettra d’explorer le thème des fugues de l’enfance.

Un jour, Wake et son meilleur ami décident de quitter leur ville natale pour partir à l’aventure. Sans le vouloir, ils basculent dans un monde parallèle où habitent des esprits. Ces créatures magiques sont entièrement dévouées à la protection de la nature, mais un conflit va venir chambouler ce microcosme. Wake et Kirby vont, malgré eux, être engagés dans cette guerre qui menace le monde de Greenshields. Ils devront tout faire pour tenter de rétablir l’ordre et éviter l’effondrement de ce monde parallèle.

Pour vous aider dans la bataille, vous aurez une petite armée d’esprits à votre disposition qui vous aidera à vaincre vos ennemis, le craft sera également de la partie si vous souhaitez espérer pouvoir l’emporter sur ce mal qui tente de briser Greenshields.

Voici les quelques informations que nous avons concernant The Wild At Heart. Une vidéo de gameplay de vingt minutes a également été dévoilée, vidéo qui nous permet d’ailleurs d’y voir une ressemblance flagrante avec le jeu Pikmin. Soyez prêts à dégaîner vos petits esprits sylvains, car vous ne pourrez pas progresser sans eux. Ils seront votre bras armé, mais ils vous aideront également à collecter votre butin.

Le petit bijou de Moonlightkids sera disponible à la date du 20 mai 2021. Malheureusement, le contenu ne sera pas accessible à tout le monde puisqu’il ne sera jouable que sur PC (via la plateforme Steam) et sur les plateformes Xbox (One et Series). Il sera d’ailleurs disponible au prix de 24,99. Si vous voulez soutenir ces petits studios, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires !