Lucy Dreaming – Un point and click sauce années 90

Tom et Emma Hardwidge, partenaires dans la vie et en affaires, sont à la tête du petit studio Tall Story Games. Friands d’aventures narratives, ces derniers nous ont concocté un petit jeu indé dénommé Lucy Dreaming. Cette histoire n’est pas leur premier coup d’essai puisqu’ils sont déjà à la tête de trois autres jeux, à savoir Hair Of The Dog, Lockdown et Where’s My Cloack?.

Mais revenons à nos moutons ! Quel est le but de cette histoire ? Vous incarnez donc Lucy, une jeune adolescente en proie à des cauchemars récurrents. Vous vous donnerez alors pour mission de découvrir l’origine de ces terreurs nocturnes pour tenter de contrôler vos rêves. Le tout dans un format pixelisé en point and click !

Pour pouvoir révéler au grand jour les aventures nocturnes de Lucy, Tom et Emma ont décidé de mettre en place une campagne Kickstarter. Et cette campagne a rencontré un grand succès puisqu’elle a été financée en à peine une semaine ! De plus, l’organisme de crowdfunding Kickstarter a tellement apprécié le concept qu’ils ont décidé de les inclure dans le programme “Jeu que nous aimons” ce qui a permis à la minuscule équipe de Tall Story Games de récolter de l’argent en plus, qui sera donc employé pour parfaire Lucy Dreaming.

Il est encore possible de mettre la main à la bourse jusqu’au 26 mai. Si tel est le cas, vous aurez d’ailleurs la possibilité d’apparaître dans l’aventure de Lucy ! Pour clôturer ces rêveries vous aurez besoin de 8 à 10 heures, ce qui paraît plus que raisonnable pour un petit jeu réalisé par deux développeurs.

L’épopée de Lucy sera disponible sur Windows, Mac et Linux. L’histoire de ce studio nous permet d’aborder le sujet des campagnes de crowdfunding. Que pensez-vous de cette pratique ? De notre côté, nous estimons que cela permet de donner de la visibilité à des petits bijoux indés qui, sans ces aides, ne pourraient tout simplement pas voir le jour !