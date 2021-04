Little Witch in the Woods – Prêts pour une aventure abracadabrantesque ?

Harry Potter est sans doute le premier nom qui vous vient à l’esprit lorsque l’on vous parle de magie. Ce ne sera probablement plus le cas avec Little Witch in the Woods, développé et édité par le studio Sunny Side Up. Ce RPG Fantasy vous propose de vous mettre dans la peau d’Ellie, une jeune sorcière. Pour valider votre année scolaire, vous êtes envoyé comme néophyte dans une maison de sorcière, perdue dans un village où il n’y pratiquement pas âme qui vive.

Vous allez devoir obtenir de bonnes notes en vous liant d’amitié avec les villageois, leur proposer votre aide, développer votre village, partir à l’aventure et trouver de quoi concocter vos potions, interagir avec la faune et la flore… Le tout dans un univers tout en pixels et en 2D !

Ça ne vous rappelle rien ? Un goût de madeleine de Proust se fait sentir, n’est-ce pas? Les amateurs de rétro gaming risquent d’être sous le charme de Little Witch in the Woods qui n’est pas sans rappeler des jeux tels que The Legend of Zelda ou encore les premiers Pokémons en couleur (pour ne citer que les plus connus).

La plupart des joueurs des années 80-90 se rappellent, non sans une certaine nostalgie, les jeux en pixels et en 2D qui ont rythmé leur enfance et leur adolescence. C’est tout un pan de l’histoire du jeu vidéo à côté duquel nous ne pouvons pas passer ; une époque révolutionnaire en termes de gaming, pour ainsi dire ! Ainsi, un divertissement comme Little Witch in the Woods nous permettra sans aucun doute de retourner à nos premières amours.

Nous n’avons malheureusement pas encore de date précise concernant la sortie du jeu, mais nous savons qu’il sera entièrement disponible au cours de la première moitié de l’année 2022 sur PC, et potentiellement sur Switch, PS4 et Xbox Series. Pourquoi entièrement ? Parce que les développeurs vont nous permettre de jouer de notre baguette magique avec un “early access” sur Steam.

“Nous considérons qu’il est important de comprendre ce que les joueurs ressentent lorsqu’ils jouent à des jeux. Cela peut nous permettre de proposer une meilleure expérience de jeu.”

Sunny Side Up nous informe que cet accès anticipé permettra aux joueurs de se plonger dans le début de l’histoire et de se faire une idée du gameplay général. Mais attention, cette avant-première ne sera jouable qu’en coréen ou en anglais. Sans date précise également pour cet “early access”, il vous faudra suivre l’affaire si vous souhaitez incarner Ellie la petite sorcière.