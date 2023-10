Brok The InvestiGator – Une jaquette en braille pour l’édition physique

Développé près de Saint-Etienne par le studio Cowcat Games, Brok The InvestiGator se définit comme un punch & click, mêlant jeu d’enquête et beat’em all. Dans un monde futuriste au style cartoonesque, on y prend les commandes de Brok, un détective privé aux écailles dures. Si ce jeu, sorti à l’été 2022 sur PC et consoles, fait à nouveau parler de lui aujourd’hui, c’est parce qu’il prépare pour 2024 son édition physique, qui aura la particularité d’avoir une jaquette en braille.

Cette édition, disponible pour les versions Switch, PS4 et PS5 du jeu, permettra donc aux personnes non-voyantes de lire son titre sur la jaquette. Si le geste peut paraître avant tout symbolique, il est révélateur de la démarche de Cowcat de créer un titre aussi accessible que possible. Brok The InvestiGator est ainsi disponible en audiodescription, avec la possibilité d’être raconté via la synthèse vocale et de passer certaines phases de jeu, ainsi que des énigmes adaptées à un public malvoyant et une spatialisation sonore minutieuse pour les combats.

L’accessibilité est devenue, depuis quelques années, un sujet de premier ordre dans l’industrie du jeu vidéo, avec des options qui se multiplient dans les paramètres des jeux mais aussi dans le matériel lui-même. On pense notamment aux contrôleurs adaptables développés par Microsoft et Sony pour leurs consoles, ou à l’apparition de balises d’accessibilité sur les boutiques en ligne. Néanmoins, du fait de la nature très visuelle du médium vidéoludique, les personnes malvoyantes restent généralement les grandes oubliées de ces démarches.

Brok The InvestiGator se targue ainsi d’être le premier jeu d’aventure entièrement jouable par les personnes aveugles. Si cette initiative reste très isolée, elle invite à réfléchir plus largement à la manière dont on conceptualise les jeux et à s’interroger sur le manque de prise en compte de la cécité dans les problématiques d’accessibilité. En effet, on peine en premier lieu à s’imaginer ce qu’il reste d’un jeu vidéo sans images ; néanmoins, l’audiodescription est un procédé très répandu dans le cinéma et les expositions, qui reposent pourtant encore plus sur la dimension visuelle.

C’est peut-être donc dans notre manière de penser la nature même des jeux qu’il faut trouver le potentiel pour les amener vers un public malvoyant. Si, évidemment, on imagine plus difficilement un FPS ou un MOBA être en mesure d’apporter une alternative satisfaisante à l’image, certains genres moins nerveux pourraient, comme Brok The InvestiGator, être en mesure de s’approprier les outils adéquats pour faire la passerelle vers les joueurs atteints de problèmes de vue.

Bien sûr, on se doute qu’à cet égard, le paysage vidéoludique ne changera pas du jour au lendemain. D’ici-là, pour les joueurs, voyants ou non, qui souhaiteraient faire l’acquisition de l’édition physique de Brok The InvestiGator, celle-ci est disponible en précommande au prix de 39,99€ pour Switch et consoles PlayStation et sortira courant 2024. La version numérique est quant à elle déjà disponible sur ces supports, ainsi que sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S.