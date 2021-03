Blue Fire s’offre des éditions physiques sur PS4 et Switch

Sorti le mois dernier au format numérique sur Steam et Switch, Blue Fire sera disponible prochainement sur d’autres plateformes au format physique cette fois-ci. Proche de l’univers de la licence The Legend of Zelda, ce plateformer 3D nous demande une grande agilité et une parfaite maîtrise des mouvements de notre personnage pour découvrir les mystères du royaume de Penumbra.

Le jeu se base à la fois sur l’exploration des différents temples du royaume, mais également sur le combat mêlé à la plateforme afin de nous offrir des affrontements épiques. De plus, le titre de Robi Studios est parsemé d’objets à collectionner et à revendre afin d’améliorer notre équipement et d’atteindre les boss les plus redoutables. Différentes aptitudes sont également disponibles afin d’améliorer notre héros.

Le titre se rapproche également des Dark Souls au travers de sa difficultés et de son style emprunt de Dark Fantasy. Une inspiration de plus en plus présente dans le monde du jeu vidéo depuis quelques années. Que ce soit au travers de titre ambitieux comme Nioh et The Surge, ou avec des titres indépendants tel que Shattered: Tale of the Forgotten King, le Souls-Like est aujourd’hui très populaire et commence à se mêler avec d’autres genres afin de nous apporter plus de variété.

Premier projet de Robi Studios, Blue Fire sera bientôt disponible au format physique ce qui représente toujours une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment collectionner et accroître leur ludothèque. Le plaisir de voir en un seul coup d’œil le nombre de jeux et d’éditions spéciales dans une étagère semble pouvoir continuer encore quelques années malgré la facilité d’accès du format numérique et des nombreuses offres, comme le Game Pass.

Ainsi, les versions physiques de Blue Fire sur PS4 et Switch seront disponibles dès le 25 juin 2021. Nous attendons toujours l’annonce d’une date de sortie pour les versions numériques sur Xbox One et Stadia qui sont toujours planifiées par le studio. Toutefois, nous aurions apprécié une petite édition spéciale avec quelques goodies ou autres artworks afin de pousser plus de personne à s’orienter vers le format physique.