Bloodrayne vampirisé par Ziggurat Interactive

Bloodrayne est une licence qui devrait parler aux joueurs de la génération PlayStation 2 / GameCube, puisque le premier titre de la série est en effet sorti en 2002 ! Jeu d’action à la troisième personne, il nous mettait dans la peau d’une demi-vampire.

Fort de son héroïne aussi badass que sexy – qui viendra prendre une place laissée vacante par une Lara Croft en perte de vitesse – le jeu est un succès. BloodRayne connaitra une forme de consécration en étant adapté au cinéma avec Kristanna Loken (malheureusement, par Uwe Boll, tristement connu comme étant le pire cinéaste en activité : House of the Dead, Alone in the Dark, Far Cry … Oui, le bonhomme s’est fait une spécialité de massacrer sur grand écran des licences de jeu vidéo.). C’est aussi la première héroïne vidéoludique à être apparu dans la magazine PlayBoy !

Si BloodRayne fait l’actualité aujourd’hui, c’est que la licence vient d’être rachetée pour être à nouveau exploitée ! La dernière apparition de la demi-vampire date de 2011 pour un spin off en 2D, BloodRayne Betrayal, réalisé par WayForward.

C’est Ziggurat Interactive, un acteur plutôt récent dans le paysage, qui s’est offert la marque, et promet au passage d’améliorer la compatibilité des anciens jeux avec le matériel actuel, mais aussi de pousser plus loin l’expérience, quoi que cela veuille dire. Quand au futur, Ziggurat voudrait “explorer plus en avant et étendre l’univers déjà riche de BloodRayne“. On peut donc raisonnablement s’attendre à des annonces plus ou moins lointaines concernant de nouveaux épisodes… Espérons que l’éditeur se montrera un minimum ambitieux.