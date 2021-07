Blightbound – Explorez des donjons avec vos amis

En accès anticipé depuis bientôt un an, Blightbound est un nouveau dungeon crawler multijoueur crossplay développé par Romino Games (Awesomenauts) et édité par Devolver Digital (Hotline Miami). S’il n’est plus rare de voir des jeux rester en early access durant plusieurs années, ce nouveau titre sera disponible très rapidement pour le plus grand plaisir des fans du genre.

Blightbound nous plonge dans un monde obscur dans lequel un mystérieux brouillard englobe la planète et force un groupe de trois héros à quitter leur village pour se mesurer aux créatures maléfiques. Si le scénario manque un peu d’originalité, la direction artistique du titre et son aspect multijoueur attisent notre curiosité.

En effet, de nombreux héros sont disponibles et de nouveaux seront ajoutés au fil du temps et des mises à jour gratuites. Chacun d’entre eux dispose de capacités spéciales uniques et d’un arc narratif qui leur sera dédié. À l’occasion de l’annonce de la date de sortie du titre, le studio nous confirme également la présence du crossplay permettant de jouer avec nos amis venus d’autres plateformes.

Ainsi, Blightbound sera essentiellement axé sur le multijoueur et la coopération pour venir à bout des différents donjons. Pour ce faire, chaque joueur devra sélectionner l’une des trois classes composant l’équipe (guerrier, assassin et mage) et pourra utiliser ses capacités ultimes en remplissant ses rôles, comme par exemple soigner les alliés ou bloquer des dégâts.

Un aspect qui forcera les joueurs à faire preuve d’esprit d’équipe, d’autant plus que Blightbound dispose d’un mode multijoueur local. À l’heure où les jeux se concentrent sur les modes multijoueurs en ligne, les vieux joueurs que nous sommes regrettent l’époque où il était possible de s’affronter et de faire équipe ensemble dans le même salon, sur la même console.

Blightbound sera disponible dès le 27 juillet 2021 sur PS4, Xbox One et PC via Steam. De plus, Romino Games indique sur la page Steam du titre qu’il sera alimenté régulièrement avec de nouveaux contenus afin de faire évoluer le jeu et ainsi bâtir une communauté de joueurs actifs. On vous laisse découvrir le nouveau trailer afin de patienter en attendant de pouvoir explorer et looter ces donjons.