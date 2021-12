Black Clover – La confrérie du taureau noir de nouveau sur mobile

Black clover n’en est pas à son coup d’essai dans le jeu vidéo. Après Black Clover: Quartet Knights qui est tombé dans les méandres de l’oubli, et Black Clover: Phantom Knights, un autre jeu qui n’est même plus disponible, l’univers de Yuki Tabata se relance dans le jeu mobile pour nous proposer une formule qui a le mérite cette fois-ci d’être ambitieuse. Le nouveau projet de jeu mobile prévu pour cette année n’est cette fois-ci pas soutenu par l’éditeur Bandai Namco, mais par Pearl Abyss, qui a l’air d’avoir mis la main au portefeuille pour ce tout nouveau titre.

Ce qui est en premier lieu frappant dans le trailer que Pearl Abyss a présenté au Jump Festa (un festival édité par la Shueisha consacré à l’animation et aux mangas) c’est l’incroyable qualité des animations et des personnages. Le tout a l’air assez soigné et audacieux pour un jeu mobile. On a l’impression au premier abord d’être dans un univers à la Fire Emblem Three Houses (un compliment à ne pas jeter). On peut toutefois se demander si le jeu sera exactement comme dans le trailer dans sa version finale, surtout sur support téléphone.

Il est évident que ce Black Clover Mobile se présentera comme un gatcha game. Un genre addictif, auquel l’univers de Black Clover se prêtera facilement tant il est parsemé de nombreux personnages. Notons d’ailleurs que l’appellation « Black Clover Mobile » n’est que provisoire, nous n’avons pas encore de nom officiel.

Il faudra forcément s’attendre à un free-to-play avec tous pleins de microtransactions, comme beaucoup d’autres jeux mobiles du genre. Au niveau du gameplay, on ne sait pas encore de quoi il va s’agir mais du peu qu’on a vu dans le trailer, le jeu va sûrement s’apparenter à un Genshin Impact like, un genre de rpg avec sûrement une partie multijoueur d’une quelconque manière. En tout cas, pour les fans de l’univers de Yuki Tabata, Black Clover Mobile sent très bon. Le jeu se profile donc pour 2022 sur iOS et Android !