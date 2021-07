Fullmetal Alchemist – Les frères Elric débarquent sur mobile

Square Enix, détenant les droits d’édition de Fullmetal Alchemist au Japon, a annoncé lors d’une conférence pour les 20 ans du manga un tout nouveau jeu mettant en scène les frères alchimistes. En effet, malgré 2 adaptations en série animée, la dernière datant de 2010, et un film en Live Action en 2017, très peu de nouveaux produits multimédia ont vu le jour depuis longtemps. Et pour l’occasion, peut-être pour repartir de plus belle et tenter d’essayer la chose dans l’industrie du jeu vidéo, Square Enix a donc annoncé un jeu mobile sur FMA.

Clairement, on a très peu d’information suite au trailer d’annonce de ce jeu vidéo sur l’univers d’Hiromu Arakawa. La bande-annonce n’est qu’une suite d’images écrites en japonais, expliquant sûrement l’histoire du jeu, et le contexte où se déroulera le jeu vidéo. Rappelons-le, dans Fullmetal Alchemist, on suit Edward et Alphonse, deux frères alchimistes qui sont à la recherche de la pierre philosophale, cette dernière leur permettrait de retrouver leur corps perdu suite à un évènement majeur du manga (que l’on ne va pas spoil pour des raisons évidentes).

Malheureusement, oui, le trailer est beaucoup trop maigre pour que l’on puisse spéculer sur ce qu’il va y avoir dans le jeu. On a juste pu entrevoir la fameuse pierre philosophale dans les quelques bulles de dialogues présentes.

On sait juste que l’on aura de plus amples informations lors de cet hiver 2021. Des images de gameplay ? Une date de sortie ? Malgré tout, les fans du manga attendent d’autres informations avec impatience, Fullmetal Alchemist ayant réussi à rentrer dans la caste difficile à atteindre des mangas les plus connus, mais il est vrai que c’est aussi une licence très peu exploitée.

Le jeu sortira sur iOS et Android, en espérant que pour un jeu mobile, il sera intéressant, ce qui n’est pas une mince affaire. Et pour un jeu célébrant les 20 ans du manga, peut être qu’on aura droit à une suite de l’histoire ? Espérons.