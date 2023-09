Beyond the Dawn – Une extension majeure pour Tales of Arise

C’était l’une des rares surprises du dernier State of Play (peut-être même la seule). Bandai Namco dégaine pour son excellent Tales of Arise un DLC narratif, Beyond the Dawn, et c’est, de mémoire de rédacteur, la première fois que le studio propose un complément de ce type à sa licence de RPG. L’occasion donc de retrouver deux ans après les avoir quittés Alphen et Shionne. Enfin, si on se souvient où on les a laissés.

Car c’est un peu le soucis lorsqu’un contenu axé sur le scénario parait de nombreux mois après la sortie du jeu principal. Son cœur de cible a déjà investi de nombreuses dizaines d’heures dans l’œuvre initiale à sa sortie, et de l’eau a coulé sous les ponts depuis. Alors évidemment, différentes bribes perdurent. On se souvient par exemple de la lutte des esclaves de Dahna pour conquérir leur liberté, ou de la touchante relation entre nos deux protagonistes principaux, mais est-ce suffisant pour nous permettre de comprendre réellement les enjeux de ce DLC ?

En effet, Beyond the Dawn prendra place une année après la fin de l’intrigue de Tales of Arise, alors que les habitants de Dahna (on dit les Dahnois ou les Dahnettes ?) voient nos héros comme des libérateurs et que les anciens tourmenteurs de Rena les voient d’un œil moins bienveillant, Alphen et sa troupe feront la rencontre d’une jeune fille puissante et énigmatique, Nazamil.

Enfant d’un seigneur Renien et d’une esclave de Dahna, la demoiselle sera au centre d’une intrigue qui mettra en péril la fragile unification des deux planètes. Nous allons donc de nouveau barouder avec notre petite bande durant une quête qui devrait nous tenir en haleine une vingtaine d’heures. De plus, pour ceux qui n’auraient pas encore joué ou terminé l’aventure principale de Tales of Arise, Beyond the Dawn proposera une « mise à niveau » afin que les personnages disposent d’un niveau suffisant pour faire face aux dangers de cette extension.

Revers de la médaille cependant, les joueurs ayant maximisé et optimisé les statistiques de leurs personnages verront leurs capacités diminuées pour atteindre un niveau plus en adéquation avec celui de l’extension. Pour compenser cette perte, divers bonus seront toutefois octroyés, comme nous le précise le producteur général Tomizawa Yusuke :

« Bien que l’histoire de Beyond the Dawn soit une suite de l’histoire principale, nous voulions que tous les utilisateurs puissent profiter du jeu au niveau de conception approprié. Afin de garantir cela, un certain niveau de compétences et d’autres statuts sont fournis au départ, et nous n’avons pas adopté un simple transfert de niveaux et de statuts du jeu principal. Au lieu de cela, nous avons préparé des bonus tels que de l’argent et des points de compétence basés sur les données claires du jeu principal. »

À présent, si vous souhaitez pouvoir vous (re)plonger dans l’univers de Tales of Arise dans les meilleures conditions, il ne vous reste plus que quelques semaines pour vous (re)mettre au niveau et fourbir vos armes. En effet, l’extension Beyond the Dawn sortira sur PlayStation, Xbox et Steam le 9 novembre 2023. Aucune information n’a encore été dévoilée concernant le tarif ni même s’il y aura des nouveautés de gameplay donc on imagine que plus de détails seront révélés prochainement. À la faveur d’un imminent Tokyo Game Show peut-être ?