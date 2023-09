PS Plus Extra et Premium – Un océan de stars pour septembre ?

Il y a quelques jours une liste de jeux destinées aux formules PS Plus Extra et Premium circulait sur la Toile bien avant l’heure. Un peu comme à l’habitude, quoi… Et, comme à cette habitude donc, il s’agissait moins d’une rumeur que d’une véritable fuite. Mais bon, rien ne vaut mieux que la communication officielle. Ce qui, ainsi, permettra même d’entériner la joie de certains abonnés qui avait commencé à poindre quant à cette sélection, qui s’annonce assez qualitative.

À compter du mardi 19 septembre prochain, il sera possible d’approcher des jeux assez appréciés par leur communauté respective tel le Nier Replicant de Yoko Taro ou encore la dernière création en date de VanillaWare : l’excellent et l’unique 13 Sentinels : Aegis Rim. Deux titres intéressants aux côtés desquels on comptera notamment sur la présence du jeu qui a fait une petite sensation en 2021 lors de sa sortie initiale, Unboxing, ou encore notera-t-on le nom de CloudPunk.

En outre, sont également prévus des jeux comme PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (sans doute célébrer d’une certaine façon le prochain film en octobre prochain), ainsi que plusieurs titres de la série Star Ocean. Et là encore, on y verra une façon de précéder le prochain remake attendu pour novembre 2023. C’est, par exemple, la dernière sortie nommée The Divine Force, mais aussi des titres plus anciens qui, eux, figureront plutôt dans l’offre réservée aux adhérents Premium : Star Ocean First Departure R, Star Ocean: Till the End of Time et Star Ocean: The Last Hope, lesquels entoureront bien un autre classique de chez Atlus et Vanillaware : Dragon Crown Pro.



PlayStation Plus Extra et Premium

NieR Replicant ver.1.22474487139… | PS4

13 Sentinels: Aegis Rim | PS4

Sid Meier’s Civilization VI | PS4

Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

Odin Sphere Leifthrasir | PS4

Unpacking | PS4, PS5

Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

This War of Mine: Final Cut | PS5

Cloudpunk | PS4, PS5/

Contra: Rogue Corps | PS4

Tails Noir | PS4, PS5

Call of the Sea | PS4, PS5

West of Dead | PS4

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium

Star Ocean First Departure R | PS4

Star Ocean: Till the End of Time | PS4

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4/li>

Dragon’s Crown Pro | PS4

Un catalogue de qualité, du moins pour les fans de J-RPG, certes… Seulement seront-ils faire oublier la mauvaise nouvelle survenue il y a quelques jours quant à l’augmentation des tarifs ? Il y a certainement peu de chance. Et puis, il reste encore à voir si ce que l’on compte nous proposer dans les prochaines semaines sera du même niveau.