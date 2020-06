Beyond blue – Un trailer pour marquer le début de l’exploration

Que tous les commandants Cousteau en herbe ne désirant pas trop se mouiller se réjouissent. Car voici, à l’occasion de la semaine mondiale des océans, Beyond Blue.

La dernière production du studio E-line Media nous invite à rejoindre la scientifique Mirai Soto dans l’exploration des fonds marins. Et à l’instar des productions précédentes du studio, Beyond Blue est un jeu ayant pour vocation d’être vecteur de connaissances.

En effet, via un gameplay à la troisième personne où l’on incarne Mirai Soto, il sera question principalement d’effectuer toutes sortes de scans et relevés des différentes espèces occupant les contrées azur de la planète. Toutes les informations recueillis seront ensuite compilées dans un “codex”, disponible une fois à bord du sous-marin. Sous-marin qui devrait plus faire office de base que de véritable véhicule.

Car rappelons que la démarche de E-line Media avec Beyond Blue est également, au travers de la plongée, de nous émerveiller, voire de nous apaiser. De par ces sentiments transmis aux joueurs, le jeu se rapproche de Journey ou, histoire d’être dans le même thème aquatique, de Abzû. Mais la différence avec ces deux titres est que dans Beyond Blue, cet émerveillement, cet onirisme, ne se fait pas au travers d’univers fantastiques. Mais en permettant à tout un chacun de découvrir ou redécouvrir les merveilles des mers et océans de notre “réalité véritable”.

En témoignent les partenariats entre E-line media et de nombreux experts des fonds marins, de Ocean X ainsi que des équipes de la BBC Studios ayant œuvré sur le documentaire Blue Planet II. C’est bien la preuve que Beyond Blue veut s’équiper d’un véritable bagage scientifique qu’il pourra ensuite transmettre aux joueurs et joueuses.

Pour en découvrir plus sur ce titre aux intentions relativement rares sur le marché du jeu vidéo, l’on vous invite à visionner le joli trailer de lancement du jeu et à vous tourner vers l’article lui étant consacré sur ce site, détaillant les différents points cités au-dessus.

Enfin, pour ceux et celles déjà prêts à plonger, Beyond Blue est disponible depuis le 11 juin 2020 sur PC via Steam, PS4 et Xbox One.