Windbound – Explorer, chasser, construire, naviguer, survivre

Le calme avant la tempête.

Dire que l’actualité des jeux vidéo est perturbée par les méfaits du coronavirus serait un euphémisme. Il va sans dire que l’ensemble des studios de développement et des éditeurs connaissent une période de ralentissement sans précédent, les obligeant à reconsidérer leur calendrier et leur projet. Mais dans ce flot de reports à tout va (nos larmes coulent encore pour The Last of Us Part II) et de mauvaises nouvelles en tous genres, certain remonte le courant pour nous parvenir avec un peu de lumière. C’est le cas de 5 Lives Studios, poussé par Deep Silver (Koch Media) qui vient de dévoiler leur prochain titre nommé Windbound.

Il s’agit d’un jeu de survie, d’exploration intégrant des mécaniques de rogue-like. Kara, l’héroïne du soft, s’est échouée sur une île déserte. Seule, elle devra apprendre à chasser, construire, naviguer pour survivre en ces terres inconnues. En parallèle de l’aspect survival, Kara devra percer les secrets que regorgent ces îles oubliées. Et cette annonce n’est pas venue les mains vides, celle-ci est accompagnée d’un premier trailer :

Comment ne pas penser à la poésie de Rime en voyant ces images ? Ou à Sea of Thieves pour l’infini de l’océan ? Ou encore à Zelda: The Breath of The Wild pour l’appel de l’aventure ? Bref, les premières images donnent envie de plonger la tête la première. Windbound semble appuyer sur la construction et l’exploration en bateau. Il faudra dompter l’océan, ses vents violents, ses vagues meurtrières et ses créatures venus des abysses. Votre bateau sera votre meilleur allié dans cette bataille contre les forces de la nature. De plus, l’environnement est généré aléatoirement, tout comme la faune, ce qui pousse les possibilités du jeu quasiment à l’infini. Chaque partie sera unique.

Windbound devrait sortir le 28 août 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (pas de jaloux).