Beyond Blue – Au-delà du jeu se trouve la connaissance

Cadre récurant des univers vidéo-ludiques, les fonds marins peuvent y prendre plusieurs formes. Parfois un simple décor sans impact sur le gameplay comme dans Bioshock, ils sont bien souvent le décor de niveaux à la difficulté abyssale, entraînant les joueurs à sécréter une grande quantité de sel. Mais les fonds marins peuvent aussi apaiser, de par leur ambiance musicale comme dans Donkey Kong Country. Ou encore, tendre vers l’expérience onirique comme avec Abzû.

Du point de vue de leur représentation, c’est soit une représentation aux abords du fantastique comme dans le récent Shinsekai: Into the Depths, qui vous entraîne dans ses profondeurs envoûtantes pleines de créatures que Jules Vernes n’auraient pas dénigrées. Soit, une représentation plus réaliste comme dans World of Diving. C’est plus cette dernière approche que va choisir E-line Media pour son prochain jeu nommé Beyond Blue. Malgré ça, les joueurs pourraient bien se retrouver face à une forme d’onirisme lorsqu’ils exploreront les contrées d’azur de notre belle planète.

Beyond Blue prend place dans un futur proche et nous propose d’incarner Mirai Soto, une scientifique spécialisée dans l’exploration des fonds marins. À la tête d’une nouvelle équipe fraîchement composée et équipée de technologies dernier cri, Mirai souhaite observer, écouter et interagir avec l’océan de manière révolutionnaire.

L’exploration des fonds marins aura pris beaucoup de formes à travers l’histoire de notre média favori. Si bien que l’on peut dire que presque tous les styles de gameplay y sont passés. Pour reprendre les titres cités en préambule, l’on peut retrouver du jeu d’exploration en side-scrolling dans Shinsekai: Into the depths, de la première personne dans World of Diving et de l’exploration à la troisième personne dans Abzû. Ce sera d’ailleurs ce dernier style qui se retrouvera dans Beyond Blue.

Ce sera donc une fois glissé dans une combinaison de plongée high-tech que le joueur sondera les mers à travers un gameplay basé sur l’exploration à la troisième personne. Il lui sera demandé d’analyser via un scan la faune et la flore des zones explorées, mais également d’effectuer des relevés à l’instar de vrais scientifiques.

Toutes ces informations seront compilées dans un « codex », accessible une fois de retour dans votre sous-marin. Ce sera là, la seconde phase de gameplay. N’étant pas un jeu de sous-marin, ce dernier devrait seulement servir de base entre les missions où vous pourrez donc avoir accès aux informations récoltées. D’ailleurs, sa présence donne une vague idée du découpage du jeu : une mission puis retour au sous-marin et ainsi de suite. L’on peut également supposer que ce sera à bord du sous-marin qu’il sera possible de changer et améliorer son équipement.

Enfin, ce sera l’occasion d’échanger en profondeur avec les collègues de Mirai lors de séquences de dialogues à choix multiples. Car s’ils n’apparaissent pas physiquement à ses cotés pendant les missions de plongée ou à bord du sous-marin, notre protagoniste sera toujours en contact avec eux. Deux ont déjà été révélés lors d’un trailer, André et Irina. De plus, E-Line Media insiste sur la présence d’une véritable trame narrative à suivre tout au long du titre. Il sera même question de faire des choix décisifs. Faisant de Beyond Blue bien plus qu’un simple “Tour guide” sous la mer.

Et afin d’investir à coup sûr le joueur dans leur histoire, le studio propose un doublage réalisé par des acteurs professionnels déjà vus ou/et entendus ici et là. Les voxophiles tendront donc l’oreille et reconnaîtront les voix de Anna Akana (Ant Man, YouTube), Mira Furlan (Lost, Babylon 5), Hakeem Kae-Kazim (Black Sails, Hotel Rwanda), et Ally Maki (Toy Story 4). De la narration et des interactions entre les membres de l’équipe viendront rythmer l’exploration des différentes zones de jeu.

En parlant des zones de jeu, on peut bêtement se demander si un environnent marin ne serait pas répétitif. Une réflexion rapidement réfutable rien qu’en citant à nouveau Abzû. On y constate que bien se déroulant intégralement dans le même cadre subaquatique, il est possible de monter des environnements variés et dépaysants. Mais sans tanguer vers l’onirisme de Abzû, il suffit d’avoir déjà plongé pour se persuader du contraire.

Et tout comme nos océans sont d’une richesse insoupçonnée en termes de paysages, Beyond Blue pourrait bien surprendre par la richesse de ses environnements. Michael Angst, PDG de E-Line Media et Directeur créatif, s’est exprimé sur ce sujet dans un article du site fingerguns.net du 22/04/2020 :

« Nous sommes extrêmement excités de partager Beyond Blue avec tout le monde. Nous avons pris grand soin de réaliser une expérience visuelle et auditive qui immerge les joueurs dans la beauté de l’océan et des incroyable créatures qui le composent […]. Les joueurs vont explorer des environnements divers allant de l’atoll baignant dans le soleil en passant par les profondeurs d’un bleu nuit où seuls d’infimes rayons de lumière arrivent à percer jusqu’aux zones abyssales d’un noir d’encre où des créatures très rares produisent leur propre lumière dans un environnement en étant dénué. »

Tout comme dans Abzû, les environnements de Beyond Blue seront donc variés, de même que sublimes, mais pas de manière identique. Si le premier se permet de mixer faune et flore dans un même environnent, faisant fi de la crédibilité scientifique pour offrir un ballade contemplative onirique, le second se veut être beaucoup plus proche de la réalité des fonds marins. C’est pour cela qu’il est intéressant de comparer les deux jeux, car au premier coup d’œil, ils semblent très similaires avec de l’exploration des océans via une plongeuse dans un jeu à la troisième personne, mais c’est dans le l’utilisation de ce cadre sous-marin qu’ils se différencient.

L’océan dans Abzû n’est qu’un décor servant de scène pour un voyage proche de celui de Journey. Alors que dans Beyond Blue, l’océan n’est pas seulement le cadre, mais aussi son sujet principal. Et l’on pourra constater, que ce soit au vu des graphismes assez sobres, dans une mouvance réaliste, surtout concernant la représentation des animaux marins, mais aussi avec le gameplay qui demandera d’analyser l’environnement et de faire des relevés, qu’il existe une volonté de la part de E-Line Media d’apporter un solide bagage scientifique à leur jeu. Et pour cause.

Il est dans l’ADN du studio E-Line Media d’aider le public, à travers le jeu vidéo, à comprendre le monde qui l’entoure pour mieux l’appréhender. Et ce depuis leur premier projet en 2010 : Gamestar Mechanic, une plateforme d’apprentissage doublée d’une communauté en ligne, le tout prenant la forme d’un jeu vidéo développé en commun par des milliers d’étudiants. Le but est simple : apprendre les bases du game design.

L’on passera rapidement sur The Endless Mission (sorti le 14 novembre 2019), un jeu bac à sable dans lequel l’on peut jouer et hacker des jeux tout en ayant la possibilité d’en créer d’autres de tous types (plateforme, jeu de course, RTS, ect.), pour se pencher sur le titre phare du studio E-Line Media.

Never alone aka Kisima Ingitchuna, sorti en 2014, est un plateformer/puzzle game en coopération nous faisant incarner la jeune inuit Nuna accompagnée d’un renard blanc magique dans une quête pour sauver son village. La démarche du studio a été de développer ce titre en collaboration avec des membres de la communauté Iñupat, un peuple natif d’Alaska, faisant appel à des anciens et des conteurs des villages. Une démarche s’inscrivant totalement dans la politique créative de studio en plus d’apporter une touche d’authenticité à l’œuvre souvent mise en avant lors de la promotion du jeu.

Pour Beyond Blue, E-line Media est donc déterminé à réitérer l’expérience. Et puisque avoir un concombre de mer ou un requin pèlerin comme consultant semble difficile à mettre place, ce ne sera pas les habitants des fonds marins, mais des personnes ayant dédié leur vie à les étudier qui viendront apporter leur expertise sur le sujet. De nombreux scientifiques, bien sûr, mais aussi l’organisme scientifique d’exploration sous-marine, Ocean X et surtout les équipes de la BBC Studios ayant travaillé sur le sublime documentaire Blue Planet 2 qui est une source d’inspiration majeure pour le jeu.

Tant de partenariats qui prouvent la volonté de E-line Media de faire un jeu qui, s’il ne semble pas vouloir offrir aux joueurs une expérience proche dans son gameplay de la simulation de plongée, désire assurément dépeindre les fonds marins avec une certaine fidélité scientifique.

Une volonté de transmission de savoir inhérente au studio ressort aussi via la présence de 16 mini documentaires appelés « Ocean Insights », avec des images exclusives et des interviews d’experts de la vie sous-marine. Reste à savoir si ces documentaires seront déblocables au fur et à mesure du jeu, des secrets à trouver ou simplement du contenu bonus disponible dés le début. La promotion du jeu elle-même a un air de documentaire Arte avec une FAQ, non pas par l’équipe de développement, mais par des scientifiques, tous consultants sur Beyond Blue.

Outre les voix des personnages, les joueurs pourront profiter d’une bande originale faite à la fois de thèmes ambiants, propres à l’exploration sous-marine, et de morceaux d’artistes tels que The Edisons, The Flaming Lips, mais surtout le jazzman Miles Davis.

Il faudra attendre le 8 juin 2020 pour enfiler son masque et ses palmes, car E-Line Media compte lancer son nouveau titre sur PC via Steam, PS4 et Xbox One, pour la semaine mondiale des océans 2020. Par contre, si vous êtes possesseur de produits Apple, Beyond Blue est disponible depuis le 17/04/2020 via l’Apple Arcade. En tout cas, quel que soit le support, il est au prix de 19,99 $, soit un peu moins de 20 euros (même si la conversion ne sera sûrement pas faite).

Vous voilà désormais paré pour suivre Mirai Soto et son équipe à travers les mers du globe. Beyond Blue promet d’être une expérience à la fois apaisante (car il suffit de plonger une fois pour savoir que c’est très apaisant comme expérience) et enrichissante, promettant une histoire riche et, comme avec leurs précédentes productions, d’en apprendre davantage sur le monde qui nous entoure à travers le jeu vidéo.