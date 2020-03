Shinsekai: Into the Depth – Capcom plonge en eau trouble

Shinsekai: Into the Depth n’est désormais plus exclusif à l’Apple Arcade et apparaît sur Nintendo Switch.

Finalement, l’attente en aura valu la peine. Effectivement, depuis le temps que les fans attendaient la prise de parole de Nintendo, la présentation que le géant nous a offerte hier était pleine de surprises. Si nul n’a été surpris par l’arrivée sur la console hybride de Catherine: Full Body ou même de XCOM 2 Collection, l’organisme de classification sud-coréen ayant vendu la mèche durant les premiers mois de l’année, l’arrivée de Bravely Default II, avec une démo de surcroît, l’annonce du prochain personnage à faire son entrée dans Super Smash Bros. Ultimate (enfin, un teaser) et l’introduction de deux titres dans les stores après la présentation a fait du bien. Et parmi ces derniers, on retrouve Shinsekai: Into the Depth.

En effet, le dernier titre de Capcom, sorti en octobre dernier en exclusivité temporaire sur l’Apple Arcade, est désormais disponible sur la machine nomade de Big N au tarif de 19,99€. Le studio d’Osaka nous offre de découvrir un monde étrange dans la peau du dernier survivant de la race humaine, forcé de vivre dans l’océan pour fuir un funeste destin à la surface. Cependant, d’étranges machines semblent indiquer que d’autres personnes seraient en vie, il vous faut donc glaner des pièces ici et là afin de renforcer votre équipement. Ce dernier est votre seul salut dans votre quête d’exploration des fonds marins à la recherche de possibles rescapés de cette catastrophe qui a rayé le genre humain de la carte. Ensuite, libre à vous de préférer être seul que mal accompagné, hein ?

Bref, Capcom permet enfin aux joueurs de s’essayer à Shinsekai: Into the Depth sur leurs Nintendo Switch et ce pour un peu moins de 20€. Rappelons qu’il est également disponible sur Apple Arcade. Allez-vous profiter du confinement pour plonger dans cette aventure ?