Payday 3 – Les premiers braquages auront lieu en bêta

Dans moins de deux mois, la saga Payday sera de retour, et avec elle, ses loufoques missions de braquage de banques. La retraite n’est facile pour personne en ce moment, même pour Dallas, Hoxton, Chains et Wolf, qui se voient obliger de reprendre du service. Annoncé depuis longtemps, Payday 3 sortira officiellement le 21 septembre prochain sur Xbox Series, Playstation 5 et PC.

Et si vous êtes intéressés par le retour de nos criminels masqués, sachez qu’une bonne nouvelle vient tout juste de tomber. Joueurs Xbox Series et PC, Payday 3 s’offrira à vous lors d’une bêta fermée qui se tiendra du 2 au 7 août. La date arrive vite, et il n’y aura pas de places pour tout le monde. Les inscriptions sont déjà ouvertes, rendez-vous sur Steam ou sur la page Payday 3 du Xbox Hub pour candidater. Surprenamment, il ne sera pas possible d’accéder à la bêta pour les joueurs Playstation. Besoin de tester les capacités de la Xbox Series S ou simple deal commercial avec Microsoft ?

À quelques semaines de la sortie du jeu, les résultats qui sortiront de cette bêta ne devraient pas provoquer une révolution du côté de Starbreeze Studios. Il ne s’agit là que d’une bêta technique, qui ne contiendra qu’une seule mission : No Rest for the Wicked.

Dans ce cambriolage dont le nom est tiré d’une citation biblique, on sent déjà toute l’ironie qui a fait les beaux jours de la saga. Pas de répit pour les méchants, au départ représentation du travail dans les enfers, est depuis souvent utilisé avec humour dans différents domaines artistiques. Ozzy Osbourne s’est même approprié la citation en 1998 pour un son album « No Rest for the Wicked ». Aujourd’hui, c’est au tour de Payday 3 de détourner la citation pour lui donner un nouveau sens : les quatre vilains sont de retour aux affaires.

Depuis quelques années, la bêta est revenue à la mode. Ou plutôt, elle s’est transformée avec le marché. Si elle reste une étape primordiale du développement d’un jeu, elle n’était par le passé pas forcément autant mise en avant. Plus discrète, pas forcément annoncée en grandes pompes, elle permettait aux studios de travailler dans l’ombre pour proposer le meilleur produit fini. Aujourd’hui, même si elle reste le dernier moyen de se tester, la bêta est également devenue l’ultime publicité avant le lancement.

On l’a récemment vu avec Blizzard, qui en plus de tester la solidité des serveurs de Diablo IV, a su créer une véritable hype autour de son jeu en proposant plusieurs créneaux de bêta. Une bêta qui se déroule bien, c’est la meilleure publicité possible avant une sortie. Une bêta qui met en exergue quelques problèmes, cela reste louable, car n’est-ce pas là le but même de la manoeuvre ?

Payday 3 se dévoilera avec ce que le studio sait faire de mieux : un casse de banque en multijoueurs. Durant la semaine de démo, la mission sera rejouable à volonté, mais vos niveaux d’infamie et de maîtrise d’armes seront bloqués. Malgré tout, vos évolutions ne seront pas conservées lors de la sortie officielle en septembre.

Le jeu sera disponible sur le Game Pass dès son lancement. Pour le reste, il est annoncé au prix de 39 euros, ce qui ne parait pas très cher en comparaison des prix du marché. Tout porte à croire que le modèle économique de Payday 3 reprendra celui de son prédécesseur, à savoir un jeu de base auxquels s’ajouteront ensuite de nouvelles missions, certaines gratuites, d’autres payantes. La recette d’un braquage réussi ?