Dragon Ball The Breakers – Comment participer à la bêta fermée ?

Peu importe votre âge, peu importe votre liaison avec le jeu vidéo, lorsque vous pensez à Dragon Ball c’est d’abord les combats. Pourtant, après les multiples jeux de versus qui inondent les plateformes depuis de longues années, Bandai Namco a décidé de prendre un chemin mettant en avant une tout autre facette du célèbre univers d’Akira Toriyama.

Dragon Ball The Breakers, jouable uniquement en multijoueurs, verra s’opposer d’un côté un méchant emblématique du manga et de l’autre sept survivants dans un gameplay asymétrique à la façon d’un Dead By Daylight. Récemment Bandai Namco a mis en avant le méchant emblématique de la série, Freezer dans une nouvelle vidéo. On peut y découvrir la planète Namek, les multiples transformations de l’antagoniste ainsi que ses sbires Zabon et Dodoria.

Si jouer en tant que chasseur vous offrira la possibilité d’utiliser de nombreuses attaques destructrices, vous retrouver dans le rôle des victimes sera une autre paire de manches. Fuir, se cacher, ruser, il faudra être à l’affût du moindre signe de danger pour savoir survivre à votre pire cauchemar. Bien sûr, certaines techniques comme la morsure du soleil vous permettront de ralentir votre ennemi, mais pas de le blesser et chacune de vos erreurs vous feront payer le prix fort, que ça soit à votre dépend ou à celui de vos partenaires.

Pour gagner la partie en tant que survivants, il faudra réparer la machine et vous en servir pour vous enfuir. En tant que tueur, il faudra sans surprise vous débarrasser des sept survivants.

Les joueurs auront le choix entre trois éditions du jeu et ce dès le 14 Octobre 2022 sur toutes les plateformes :

L’édition standard : disponible uniquement en numérique, accompagné de la technique, « Transfert de C-18″ainsi que de l’élément de tenue « Détecteur bleu »

L’édition spéciale : disponible en numérique et en physique, contenant un costume personnalisable, la Pose de Victoire « Bravo à deux mains » et le skin de véhicule « Dragon jaune »

L’édition limitée : disponible exclusivement sur le store Bandai Namco contiendra l’ensemble des bonus des deux autres éditions, un steelbook, trois autocollants, l’élément de tenue « Potala verte » et la figurine carapace de Cell.

Il est possible de découvrir Dragon Ball The Breakers en avant-première lors de sa bêta test qui aura lieu les 6 et 7 Août. Pour avoir la chance d’en faire partie, il vous suffit de vous inscrire sur le site officiel de Bandai Namco (en source de cet article) et de croiser les doigts pour être tiré au sort. Bonne chance à tous, nous prenons soin de lever les mains au ciel pour vous donner toute notre puissance.